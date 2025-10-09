Σαρπ Αταμάν σε ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Πες ότι η αληθινή ανακοίνωση είναι ότι θα παίξεις στον Παναθηναϊκό»

Ο γιος του Εργκίν Αταμάν κάλεσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στον Παναθηναϊκό.

Πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να προαναγγείλει την «απόφαση όλων των αποφάσεων», αλλά τελικά αυτή να αφορά τη συμμετοχή του σε διαφήμιση. Δεν έλειψαν όμως και οι πιο εναλλακτικές προτάσεις που δέχτηκε ο «Βασιλιάς», όπως αυτή από τον Σαρπ Αταμάν, τον γιο του προπονητή του Παναθηναϊκού Aktor.

Ο 15χρονος γιος του Εργκίν Αταμάν με μία ανάρτηση στο instagram κάλεσε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να ανακοινώσει την αληθινή του απόφαση που δεν είναι άλλη από το να παίξει στον Παναθηναϊκό.

«Βασιλιά, πιστεύω ότι και ο μπαμπάς μου είχε ένα εκπληκτικό καλοκαίρι στο EuroBasket. Πες σε όλους ότι αγαπάς το μπάσκετ που παίζουν οι ομάδες του και η αληθινή σου ανακοίνωση ήταν ότι θα παίξεις για την ομάδα του την επόμενη χρονιά», ανέφερε ο Σαρπ Αταμάν.