Το NBA επιστρέφει στην Κίνα με αγώνες στο Μακάο και πολυετή συνεργασία με την Alibaba

Το NBA ανακοίνωσε πολυετή συνεργασία με τον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, καθώς η λίγκα επιστρέφει στην κινεζική αγορά για πρώτη φορά από το 2019, με δύο φιλικούς αγώνες στο Μακάο.

Δύο αγώνες προετοιμασίας του ΝΒΑ, θα γίνουν στην Ειδική Διοικητική Περιφέρεια της Κίνας, την Παρασκευή και την Κυριακή, στο πλαίσιο πενταετούς συμφωνίας με την Sands China, θυγατρική της Las Vegas Sands. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η λίγκα αγωνίζεται στο Μακάο, το μεγαλύτερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, έπειτα από πολυετή απουσία που ακολούθησε την κρίση γύρω από τις διαδηλώσεις του Χονγκ Κονγκ το 2019.

Οι αγώνες αυτοί έχουν στόχο να ενισχύσουν το προφίλ του NBA στην Κίνα, όπου υπολογίζεται ότι περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν μπάσκετ, σε μια περίοδο αυξανόμενων πολιτικών εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Στην ανακοίνωση της Alibaba Group τονίζεται ότι η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing σε συνεργασία με τη λίγκα, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της εφαρμογής NBA App στην Κίνα.

Η Alibaba Cloud θα αποτελέσει τον επίσημο συνεργάτη cloud computing και τεχνητής νοημοσύνης του NBA China, ενισχύοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών σε τεχνολογικό και εμπορικό επίπεδο.

