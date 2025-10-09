Οι Ροκετς με Ντουράντ δείχνουν «άγριες» διαθέσεις

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν επίδειξη δύναμης, επικρατώντας σε φιλική αναμέτρηση επί των Γιούτα Τζαζ με 140-127, έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Κέβιν Ντουράντ.

Οι Τεξανοί τάραξαν τα νερά στο NBA το φετινό καλοκαίρι, προσθέτοντας στο ήδη ταλαντούχο ρόστερ τους τον Κέβιν Ντουράντ, ενώ ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι και στην free agency, όπου απέκτησαν τον Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ και τον Κλιντ Καπέλα.

Οι Ρόκετς, μάλιστα φρόντισαν να δείξουν ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν, έχουν «άγριες» διαθέσεις, διαλύοντας σε φιλική αναμέτρηση τους Γιούτα Τζαζ με 140-127, με τον Κέβιν Ντουράντ να σημειώνει 20 πόντους.

Εξαιρετικό ματς έκανε και ο Αλπερέν Σενγκούν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ για τους Τζαζ, ξεχώρισε ο rookie Έις Μπέιλι με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης