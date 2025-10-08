Στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας της, η Καρδίτσα πανηγύρισε τεράστια νίκη μέσα στην έδρα της Οστάνδης, επικρατώντας στην παράταση με 93-95

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, η Καρδίτσα «λύγισε» την Οστάνδη του Γιώργου Δέδα, για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας της!

Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη» για τη νίκη, με την Καρδίτσα να έχει καλύτερο πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκε με 39-45, όμως οι Βέλγοι έκαναν το comeback στην τρίτη περίοδο.

Με επί μέρους 24-13 στο τρίτο δεκάλεπτο, η Οστάνδη πήρε τα ηνία της αναμέτρησης (63-58), όμως οι παίκτες της Καρδίτσας με μπροστάρη τον Μπράντον Τζέφερσον, αρνήθηκαν να «παραδώσουν τα όπλα» και έκαναν την δική τους αντεπίθεση.

Οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο πέρασαν μπροστά στο σκορ, αλλά στα 3'' πριν την λήξη είχαν το προβάδισμα με 80-83, όμως μια κακή άμυνα επέτρεψε στον Μέλσον να ισοφαρίσει με τρίποντο και να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη, όμως οι παίκτες της Καρδίτσας, έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και έφυγαν από το Βέλγιο με ένα ιστορικό διπλό στο παρθενικό ματς της ομάδας στην Ευρώπη.

Ο Μπράντον Τζέφερον ήταν συγκλονιστικός, έχοντας 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Νόαμ Γιάκοβ να ξεχωρίζει για τους Βέλγους, έχοντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83, 93-95 (παρ.)

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης