Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναδείχθηκε νικήτρια στο ισραηλινό ντέρμπι της Euroleague κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους παίκτες του Όντεντ Κάτας να «καθαρίζουν» το ματς στην τέταρτη περίοδο (103-90).

Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρήθηκαν στο ισραηλινό ντέρμπι της Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πανηγύρισαν τη νίκη (103-90), καθώς στην τέταρτη περίοδο... ξέσπασαν επιθετικά και δεν επέτρεψαν στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να επιστρέψει στον αγώνα. Έτσι, η Μακάμπι βρίσκεται πλέον στο 1-2 και η Χάποελ στο 2-1.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Μπρισέτ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο αλλά και ο Ουόκερ με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, για την Χάποελ ο Οτούρου τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Μπράιαντ με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Με σερί 7-0 στο τέλος πήρε το προβάδισμα η Χάποελ

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλά στον αγώνα, με την Μακάμπι να προηγείται με τρεις μετά τα καλάθια των Ουόκερ και Χορντ (4-7). Με Μπράιαντ και Οτούρου το προβάδισμα... άλλαξε χέρια (8-7) αλλά ο Ουόκερ ξανά και ο Μπρισέτ διαμόρφωσαν το 8-15. Η διαφορά παρέμεινε στους 7 (12-19) μέχρι το 3:47. Οι γηπεδούχοι με την βολή του Οτούρου και το τρίποντο του Μπράιαντ μείωσαν σε 15-19 και τελικά με τα καλάθια των Οτούρου-Τζόουνς και το τρίποντο του Μπράιαντ προηγήθηκαν με 25-24 και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ.

Όλα στο «0» στο ημίχρονο

Η Χάποελ ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο τρίποντα από τους Μπλέικνι και Τζόουνς για το 31-27. Ο Λιφ «απάντησε» στο ένα με έμμεσο τρίποντο (31-30) και τελικά η Μακάμπι ισοφάρισε με το τρίποντο του Μπλατ και το καλάθι του Χορντ σε 35-35. Ο Μπρισέτ με βολές την έβαλε μπροστά στο σκορ (35-37) αλλά δεν κράτησε για πολύ το προβάδισμα, με τον Μπλέικνι να ισοφαρίζει σε 38-38. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ και έτσι οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια ισόπαλες (45-45).

Με τον Μπρισέτ «έκλεισε» την περίοδο μπροστά η Μακάμπι

Με βολές των ΜακΚόλουμ και Μίσιτς οι γηπεδούχοι πέρασαν ξανά μπροστά, αλλά ο Σόρκιν ισοφάρισε σε 49-49. Ο Ουόκερ έβαλε την ομάδα του μπροστά (51-52) αλλά δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Μπράιαντ διαμόρφωσε το 53-52. Ο Ουόκερ ευστόχησε από τα 6,75μ. αλλά ο Μπράιαντ με βολές, ο Οτούρου και ο Μίσιτς έφεραν την Χάποελ στο +6 (60-55). Ο Μίσιτς με νέο τρίποντο ανέβασε τη διαφορά στους 6 (63-57), αλλά η Μακάμπι με ένα σερί 7-0 προηγήθηκε με 63-64. Το προβάδισμα «άλλαξε» ξανά χέρια με τις βολές του Ουέινραϊτ (65-64), αλλά Μπρισέτ και Μπλατ έβαλαν ξανά μπροστά την ομάδα του Κάτας (65-69). Ο Μπλέικνι με τρίποντο μείωσε στον πόντο (68-69) και οι Μότλεϊ και Μπρισέτ διαμόρφωσαν το 70-72 του τρίτου δεκαλέπτου.

Πήρε τη νίκη στο ισραηλινό ντέρμπι η Μακάμπι

Ο Τζόους ισοφάρισε δύο φορές για την Χάποελ, αλλά Ντάουτιν και Λιφ έβαλαν μπροστά τους φιλοξενούμενους και μετά το κλέψιμο του Κλαρκ ο Λιφ έφερε την Μακάμπι στο +4 (74-78). Η Χάποελ επιθετικά δεν μπορούσε να βρει λύσεις και η διαφορά έφτασε τους 13 (74-87) με τα συνεχόμενα τρίποντα του Ντάουτιν. Ο Μίσιτς βρήκε σκορ για τους γηπεδούχους και μείωσε στους 10 (77-87) αλλά μέχρι το φινάλε οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς. Έτσι, η Μακάμπι Τελ Αβίβ κέρδισε το ισραηλινό ντέρμπι με 90-103.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-72, 90-103

Τα στατιστικά του αγώνα.