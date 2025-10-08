«Κοντά στην επιστροφή στον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είναι κοντά στο να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα και να αντικαταστήσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Σύμφωνα με το «BasketNews» ο Σάσα Ομπράντοβιτς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα και όλα δείχνουν πως θα είναι ο διάδοχος του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού η ομάδα κατέκτησε την Αδριατική και την σερβική λίγκα το 2024 και το σερβικό κύπελλο τόσο το 2024 όσο και το 2025. Ακόμη, πέρσι βρέθηκε στα play-in της Euroleague.

Ο Ερυθρός έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του Σφαιρόπουλου μέχρι το 2027, όμως το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και οι back-to-back ήττες στην Euroleague και το φινάλε της περσινή σεζόν (αποκλεισμοί στους ημιτελικούς σε Αδριατική και σερβική λίγκα) οδήγησαν την διοίκηση στο να ψάξει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Έλληνα κόουτς.

Θυμίζουμε πως ο Σάσα Ομπράντοβιτς ήταν στην Μονακό από το 2021 μέχρι το 2024 όταν και τον αντικατέστησε ο Βασίλης Σπανούλης.