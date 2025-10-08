Οι νέες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ: «Τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει!» (pics)

Με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Ό,τι κι αν λένε δεν με ενδιαφέρει, τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει!» έγιναν τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

Ό,τι κι αν λένε δεν με ενδιαφέρει, τι είσαι για μένα κανείς δεν ξέρει!

Μία φράση ιδιαίτερη, που έχει γίνει σύνθημα με ξεχωριστό νόημα για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς το σύνθημα, αποτυπώνεται -με διακριτικό αλλά πολύ χαρακτηριστικό τρόπο- στις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μαζί του, ένα δακτυλικό αποτύπωμα, το έμβλημα του συλλόγου και το 1926, το έτος ίδρυσης, η αφετηρία δηλαδή από όπου ξεκίνησαν όλα.

Μία φανέλα που φέρει το έμβλημα του ΠΑΟΚ είναι από μόνη της ξεχωριστή. Είναι ιδιαίτερη. Είναι μοναδική. Με όλα τα παραπάνω, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, διατηρώντας την απλότητα, τη δύναμη και τα ξεκάθαρα μηνύματα που από την πρώτη ημέρας της ιστορίας του εκπέμπουν τα χρώματα του Δικεφάλου.

Οι επίσημες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ για τον αγωνιστική περίοδο 2025-2026, δίνουν έμφαση στην απλότητα, τη λιτή γραμμή και την ουσία. Αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο αυτό ακριβώς που σημαίνει ο ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν λεπτομέρειες από το παρελθόν. Το γκρι χρώμα υπήρξε στη φανέλα που φόρεσε ο ΠΑΟΚ σε ορισμένα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν 1990-91, ενώ παρουσιάστηκε και σε επόμενες περιόδους.

Η ιδιαίτερη γκρι απόχρωση που έχει αποτυπωθεί στη λευκή φανέλα της φετινής χρονιάς, παραπέμπει στη λεπτή γραμμή που χαρακτήριζε τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Αυτές είναι οι επίσημες εμφανίσεις με τις οποίες ξεκινά ο ΠΑΟΚ τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Με την υπογραφή και την ποιότητα της Macron, της κορυφαίας ιταλικής εταιρίας αθλητικής ένδυσης, σε συνεργασία με την οποία θα σχεδιαστούν και οι επόμενες εμφανίσεις της ομάδας και θα παρουσιαστούν στη διάρκεια της σεζόν.

Φανέλες με ξεχωριστή σημασία και έντονους συμβολισμούς, ενόψει και της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Τις επίσημες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ μπορείτε να τις βρείτε και στην μπουτίκ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο PAOK Sports Arena, αλλά και OnLine στη διεύθυνση…https://paokbcstore.gr/