Euroleague: Κοντράρεται με την Μπασκόνια στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η τρίτη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπασκόνια.

Η τρίτη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται με πέντε δυνατές αναμετρήσεις.

Στις 21:30 θα γίνουν οι τρεις πρώτες. Η Παρτιζάν θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές και η Αρμάνι Μιλάνο την Μονακό. Ακόμη, στην «Buesa Arena» η Μπασκόνια θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR, στην επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Στις 21:45 Παρί και Βίρτους Μπολόνια θα αναμετρηθούν στην «Adidas Arena» και τέλος στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοντραριστεί με την Βιλερμπάν στην Ισπανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό

21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν