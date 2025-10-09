Euroleague: Κοντράρεται με την Μπασκόνια στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η τρίτη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται με πέντε δυνατές αναμετρήσεις.
Στις 21:30 θα γίνουν οι τρεις πρώτες. Η Παρτιζάν θα υποδεχθεί την Αναντολού Εφές και η Αρμάνι Μιλάνο την Μονακό. Ακόμη, στην «Buesa Arena» η Μπασκόνια θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR, στην επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Στις 21:45 Παρί και Βίρτους Μπολόνια θα αναμετρηθούν στην «Adidas Arena» και τέλος στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης θα κοντραριστεί με την Βιλερμπάν στην Ισπανία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό
21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR
21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν