Σπανούλης: «Πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγιση και τη νοοτροπία μας»

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με τη νοοτροπία της ομάδας του στα παιχνίδια της σεζόν ως τώρα, τονίζοντας πως απαιτείται χρόνος.

Ο προπονητής της Μονακό, που παίζει αύριο εκτός έδρας με την Αρμάνι Μιλάνο (9/10, 21:30), ανέφερε για το παιχνίδι και τα πεπραγμένα της ομάδας του ως τώρα:

«Η έναρξη της σεζόν ήταν πιο δύσκολη από το Super Cup, με δύο ήττες για εμάς, εκτός από τη νίκη που κάναμε κόντρα στην Ντουμπάι BC. Όπως όλες οι ομάδες της Euroleague, χρειαζόμαστε χρόνο.

Πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγιση και τη νοοτροπία μας, και αυτό θα αντικατοπτριστεί στο να ξεκινάμε καλύτερα τα παιχνίδια και στην ανάπτυξη ενός πιο συγκεκριμένου και πιο έντονου παιχνιδιού. Όταν είμαστε η καλύτερη εκδοχή της Μονακό, είμαστε μια επικίνδυνη ομάδα».