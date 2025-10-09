Ρέντικ για όσους πίστεψαν ότι ο Λεμπρόν θα αποσυρθεί: «Είστε χαζοί» (vid)

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ρωτήθηκε για το «Second Decision» του Λεμπρόν Τζέιμς και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν ανησύχησε ποτέ ότι ο «Βασιλιάς» θα ανακοινώσει την απόσυρσή του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με ανάρτησή του στα social media είχε ενημερώσει πως θα έπαιρνε την «Second Decision», την οποία χαρακτήρισε «απόφαση όλων των αποφάσεων». Αρκετοί θεώρησαν πως ο «Βασιλιάς» θα ανακοίνωνε την απόσυρσή του αλλά τελικά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ ρωτήθηκε για όλη αυτή την κατάσταση και για το αν ανησύχησε πως ο Λεμπρόν θα έλεγε «αντίο» στο ΝΒΑ. Ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς ξεκαθάρισε πως δεν τρόμαξε και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είστε χαζοί. Όλοι ξέραμε πως ήταν διαφήμιση. Κανείς δεν ανησύχησε».

Δείτε το βίντεο: