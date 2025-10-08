Γκαλμπιάτι: «Απίστευτη ομάδα o Παναθηναϊκός - Να παίξουμε με τρελή επιθετικότητα»

Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό το βράδυ της Πέμπτης (9/10, 21:30) μίλησε ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη συνέντευξη Τύπου, χαρακτηρίζοντας τους «πράσινους» ως μια «απίστευτη ομάδα».

Στις δηλώσεις του ο προπονητής της Μπασκόνια πριν το αυριανό παιχνίδι, αποκάλυψε ότι την περασμένη Κυριακή, μετά την ήττα από την Σαραγόσα στην ισπανική λίγκα και την τρίτη συνεχόμενη ήττα της, είχε «μία από τις χειρότερες νύχτες των τελευταίων δύο ετών».

Ο Ιταλός κόουτς σημείωσε ακόμα ότι είχε… εφιάλτες εκείνο το πρωί και δυσκολευόταν να κοιμηθεί. «Ήθελα να τους σκοτώσω», είπε μεταφορικά , ειδικά μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Δεν έκρυψε το γεγονός ότι υποφέρει επειδή αγαπά τους παίκτες του και τους γύρω του σε καθημερινή βάση. «Ίσως με μια νίκη, η νοοτροπία θα είχε αλλάξει», είπε.

Σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι ο Γκαλμπιάτι ανέφερε: «Πρέπει να βελτιώσουμε την άμυνά μας, τη νοοτροπία και να εξαλείψουμε τις κακές στιγμές. Δεν μπορούμε να κάνουμε δέκα συνεχόμενα λάθη. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο σταθεροί».

Πρόσθεσε ακόμα για την τελευταία προπόνηση, που ήταν η πρώτη με όλους τους παίκτες: «Η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Ήταν η πιο δύσκολη προπόνηση της σεζόν, οι παίκτες κατάλαβαν και όλοι γνωρίζουν ότι πρέπει να ωριμάσουν. Είπα στον γυμναστή να με σταματήσει αν πιέζω τον εαυτό μου πολύ, αλλά οι παίκτες ανταποκρίθηκαν καλά. Ελπίζω ότι η ομάδα θα προσφέρει την καλύτερή της εκδοχή αύριο».

Και συνέχισε: «Η ομάδα έχει δύο πρόσωπα τώρα. στις καλές στιγμές είμαστε ωραίοι και στις κακές στιγμές είμαστε απαίσιοι. Πρέπει να παίξουμε με προσωπικότητα και τρελή επιθετικότητα. Θα ήθελα να δω την ομάδα όπως την έβλεπα στα πρώτα 15 λεπτά εναντίον της Βιλερμπάν ή στα 20 ή 25 λεπτά εναντίον του Ολυμπιακού. Να παίξουμε με επιθυμία και χωρίς φόβο. Αν περιορίσουμε τις κακές μας στιγμές, μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε. Πρέπει να συνδέσουμε την επίθεση με την άμυνα, να προβλέπουμε και να αμυνόμαστε καλύτερα, να πιέζουμε καλύτερα και να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Πρέπει να παίξουμε με το στυλ μας, να βελτιώσουμε την άμυνά μας και να είμαστε πιο τακτικοί».

Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, τόνισε: «Είναι μια απίστευτη ομάδα και με πολύ ταλέντο. Δεν ήταν καλή η προετοιμασία ούτε γι' αυτούς, επειδή δεν είχαν παίκτες και τον προπονητή τους λόγω του Ευρωμπάσκετ».