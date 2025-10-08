Ομπράντοβιτς: «Εξαιρετική ποιότητα η Εφές, ο Κοκόσκοφ έχει βάλει ήδη την υπογραφή του στην ομάδα»

Η Παρτιζάν υποδέχεται την Πέμπτη το βράδυ την Αναντολού Εφές (9/10, 21:30) για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επισημαίνει τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πάρει τη νίκη.

Ο πολύπειρος κόουτς της σερβικής ομάδας έκανε ειδική μνεία στον αντίπαλο προπονητή, τον Ιγκό Κοκόσκοφ και σημείωσε τα στοιχεία-κλειδιά της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς: «Η Εφές έχει εξαιρετική ποιότητα. Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ επέστρεψε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η υπογραφή του είναι άμεσα ορατή στον τρόπο που παίζει η ομάδα. Είναι εμφανές τόσο στο στυλ παιχνιδιού τους όσο και στον τρόπο που προσπαθεί να μετατρέψει κάθε κατάσταση προς όφελος της ομάδας του.

Έχουν πολύ χρήσιμους παίκτες, τόσο στην αρχική πεντάδα όσο και στον πάγκο. Έχουν επίσης τον πιο αποτελεσματικό σκόρερ αυτή τη στιγμή, τον Τζόρνταν Λόιντ, καθώς και δύο ψηλούς με πολύ διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουμε αναλύσει και έχουμε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουμε.

Για άλλη μια φορά, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί αυτά είναι τα κλειδιά του παιχνιδιού αν θέλουμε να κερδίσουμε».