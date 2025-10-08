Πλώτας: «Η νίκη στην πρεμιέρα του BCL μάς έδωσε ψυχολογία»

Αναλυτικά όσα είπε στο WebRadio της ΕΟΚ ο γκαρντ των Πατρινών...

Για τη νίκη στην πρεμιέρα του BCL: «Είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για δυναμικές ομάδων. Η νίκη μάς έδωσε ψυχολογία που τη χρειαζόμασταν μετά την ήττα στον Ηρακλή. Μας βοηθάει για να συνεχίσουμε το Σάββατο (11/10) εντός έδρας απέναντι στο Μαρούσι. Ο αγώνας αυτός είναι “must win” για εμάς. Ήταν πραγματικά νίκη ψυχολογίας. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μπήκαμε δυνατά στο ματς και έπειτα χαλαρώσαμε. Φυσικά, ο αντίπαλος αντέδρασε αρκετά. Στην πορεία θα “δέσουμε” περισσότερο σαν ομάδα και θα αποφύγουμε τέτοιου είδους σκαμπανεβάσματα».

Για τον στόχο στην Ευρώπη: «Ο Προμηθέας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει καλές πορείες στην Ευρώπη. Δεν έχει αλλάξει κάτι φέτος, έχουμε τον ίδιο στόχο. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσουμε έτσι κι ακόμα καλύτερα».

Για το επόμενο (15/10) ευρωπαϊκό παιχνίδι, εκτός έδρας με τη Λέγκια Βαρσοβίας: «Η Ρίτας δεν κέρδισε εύκολα τη Λέγκια Βαρσοβίας, υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό δείχνει ότι κανένα ματς δε θα είναι εύκολο στον όμιλο».

Για τους δύο αγώνες τη βδομάδα: «Είναι μέρος του αθλητισμού αυτό. Έχουμε έμπειρους παίκτες και τεχνικό επιτελείο για να το καταφέρουμε και να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πρέπει να κάνουμε συντήρηση. Δε νομίζω να έχουμε θέμα, οι ξένοι έχουν κάνει τρομερές καριέρες στην Ευρώπη».

Για τη νεανικότητα στο ρόστερ: «Ο Προμηθέας ξεκαθάρισε από την αρχή της σεζόν ότι θα βοηθήσει τους νεαρούς αθλητές, όπως έκανε και στο παρελθόν. Ο κόουτς Λιμνιάτης είναι ειδικός για αυτήν την αποστολή και μας βοηθάει. Νομίζω ότι θέλουμε αρκετή δουλειά ακόμη. Όσον αφορά εμένα, ξεκινάω πάντα από την άμυνα, αυτός είναι ο ρόλος μου και έτσι πρέπει να είναι κάθε νέος αθλητής. Φέτος η διοίκηση του Προμηθέα έκανε κάτι άξιο σεβασμού, που δεν το κάνει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Ο ηλικιακός μέσος όρος μας είναι 21 ετών. Πρέπει να υπάρχουν ανάλογες κινήσεις γιατί το έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα. Έχουμε τρομερούς ξένους και μας βοηθούν πολύ. Το έχουμε ανάγκη να έχουμε παίκτες με περισσότερη εμπειρία για να μας βοηθούν εντός κι εκτός παρκέ».

Για το πρόγραμμα «ΝΟΥΣ»: «Νομίζω ότι πέραν από το μπάσκετ στην περιφέρεια δίνονται ευκαιρίες και αξίζει να το δοκιμάσει κάποιος. Μου είχε δωθεί η ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ. Κατάγομαι από χωριό, είδα εγκαταστάσεις που δεν περίμενα να συναντήσω και βοηθήθηκα πολύ».

Για τον ανταγωνισμό στη φετινή GBL: «Είναι το πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Δε μπορώ να ξεχωρίσω καμία ομάδα, έχουν όλοι τρομερούς παίκτες και μεγάλα μπάτζετ. Είναι πολύ καλό για τη χώρα μας αυτό. Φυσικά, ο Προμηθέας θέλει να πρωταγωνιστήσει πάλι και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να το καταφέρουμε».