Άρης Betsson: Οδηγίες για το ματς με τους Τάουερς Αμβούργου και εγκαίνια στη Fan Zone

Η ΚΑΕ Άρης Betsson έδωσε οδηγίες για το παιχνίδι με τους Τάουερς Αμβούργου και ανακοίνωσε πως θα εγκαινιαστεί η Faz Zone.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας και τα Media για τα εξής, αναφορικά με τον αποψινό (08:10, 20:00) αγώνα με τους Veolia Towers Hamburg, για τη 2η αγωνιστική του BKT EuroCup.

*Ο αγώνας είναι ήδη sold out, συνεπώς δε θα υπάρχουν εισιτήρια στην μπουτίκ ή τα εκδοτήρια του γηπέδου.

*Σήμερα θα γίνουν τα «εγκαίνια» του Fan Zone του ΑΡΗ Betsson. Από τις 17:00, στον χώρο έξω από την μπουτίκ και μετά, οι φίλοι της ομάδας έχουν τη δυνατότητα να παίξουν μπασκετική τρίλιζα, να κάνουν Face Painting και να γράψουν τις ευχές τους για την ομάδα σε ειδικό πίνακα. Επίσης, θα υπάρχει DJ για την ψυχαγωγία του κόσμου.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας ή αγώνα άνω των 67 ετών θα μπορούν να προμηθεύονται τα ειδικά καρτελάκια τους από την μπουτίκ της ΚΑΕ.

*Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα εισέλθουν από την κεντρική είσοδο του «Nick Galis Hall» και θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, όπως σε όλη τη σεζόν, ακριβώς απέναντι από τις μέχρι πρότινος θέσεις τους, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στις ειδικές τουαλέτες.

*Δικαίωμα εισόδου από την κεντρική είσοδο του «Nick Galis Hall», εκτός από τα ΑμΕΑ, θα έχουν μόνον οι κάτοχοι διαρκείας ή εισιτηρίου αγώνα στα Court Side Seats, όπως και οι διαπιστευμένοι φωτορεπόρτερ.

*Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στους φιλάθλους των Court Side Seats, καθώς ο κανονισμός είναι ιδιαίτερα αυστηρός και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η ομάδα να κινδυνεύσει με τιμωρία.

*Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να σεβαστούν τις εργασίες που έλαβαν χώρα στους διαδρόμους και τις τουαλέτες του γηπέδου.

*Οι εκπρόσωποι των Media θα λάβουν τις διαπιστεύσεις τους από την είσοδο της Θύρας 1. Πρόσβαση και θέση στα δημοσιογραφικά θεωρεία θα έχουν μόνον οι κάτοχοι Season ή Day Pass της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson.

*Καλούμε τους φίλους του ΑΡΗ Betsson να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γήπεδο (οι θύρες ανοίγουν στις 18:00), ώστε να αποφευχθούν ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία της τελευταίας στιγμής».