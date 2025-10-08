Χαμός στην Ισπανία: Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να δώσει το γήπεδο στη Χάποελ Ιερουσαλήμ - Φόβοι για εντάσεις!

Χαμός στην Ισπανία, αφού η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να δώσει το «Παλαού Μπλαουγκράνα» στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ υπάρχουν φόβοι για εντάσεις στο ματς με τη Μανρέσα!

Η παρουσία της ισραηλινής ομάδας στην Ισπανία έχει φέρει αναστάτωση, καθώς όπως αναφέρει το «RAC1», η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να δώσει το «Παλαού Μπλαουγκράνα» στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, μετά από αίτημα του συλλόγου, για το καθιερωμένο πρόγραμμα της ημέρας του αγώνα.

Και το θέμα δεν σταματάει εδώ, αφού η Καταλονία φέρεται να βράζει με την παρουσία της ισραηλινής ομάδας στην πόλη, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η κατάσταση είναι έκρυθμη και δεν αποκλείεται να υπάρχουν εντάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι τοπικές αρχές περιμένουν συγκεντρώσεις στη Βαρκελώνη και πορείες διαμαρτυρίας, ενώ είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και αντιδράσεις στη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μανρέσα για το Eurocup.