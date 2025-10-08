Νικολαΐδης: «Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και έχουμε υψηλές προοπτικές για φέτος»

Ο Πανερυθραϊκός επικράτησε με 66-96 του Α.Ο. Τρίκαλα Basket εκτός έδρας, στo πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Elite League, και ο γκαρντ των νικητών, Απόστολος Νικολαΐδης, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί των Τρικάλων: «Είχαμε ένα κακό ξεκίνημα τη φετινή χρονιά καθώς θέλαμε να προκριθούμε στο Final-4 – UNICEF Trophy και αυτό δεν έγινε. Χάσαμε από μια ομάδα υποδεέστερης κατηγορίας. Αυτό ίσως να βοήθησε ενόψει της Elite League για να είμαστε πιο έτοιμοι, γι’ αυτό και η ομάδα φάνηκε τόσο έτοιμη και τόσο δυνατή μέσα στα Τρίκαλα. Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα και έχουμε προοπτική για φέτος».

Για το ότι ο ίδιος «άγγιξε» το triple-double στον αγώνα (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ): «Προφανώς δεν ήξερα τα στατιστικά μου, τα είδα μετά το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι που “κυνηγάω”. Σίγουρα θέλω να το πετύχω, αλλά δεν το “κυνηγάω” μέσα στο ματς. Ο ρόλος που κάνω στο παιχνίδι είναι να “διαβάζω” την κάθε φάση ξεχωριστά έτσι ώστε να βοηθάω τη ομάδα μου με κάθε τρόπο».

Για το ότι και πέρυσι κέρδισαν με 20 πόντους διαφορά μες στα Τρίκαλα και ο ίδιος έκανε επίσης μια εξαιρετική εμφάνιση: «Αυτό είναι τυχαίο. Σε κάθε αγωνιστική δίνω το 200% μου και απλά άλλες φορές βγαίνει και στη στατιστική απεικόνιση, άλλες όχι. Όπως και η ομάδα σε κάθε παιχνίδι πάει για να κερδίσει, όπου κι αν παίζει, απλά άλλες φορές βγαίνει και άλλες όχι. Ήμασταν όλοι στη μέρα μας, τα Τρίκαλα ίσως και τις δύο σεζόν να μη βρέθηκαν στην καλή τους μέρα και το εκμεταλλευτήκαμε αυτό».

Για τους φετινούς στόχους του Πανερυθραϊκού: «Σίγουρα ο πήχης είναι πολύ ψηλά και αυτό το δείχνουν και οι παίκτες που έχουν έρθει στην ομάδα αυτήν τη χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, όταν βάζουμε μακροπρόθεσμους στόχους καλύτερα να τους κρατάμε για τον εαυτό μας, γιατί “όταν κάνεις σχέδια ο Θεός γελάει”, οπότε θέλουμε να πηγαίνουμε παιχνίδι-παιχνίδι και να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά ώστε να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε βάλει».

Για το ότι είναι απ’ τους… παλαιότερους στην ομάδα: «Σίγουρα είμαι πιο άνετα στην ομάδα γιατί και το κλίμα στο Πανερυθραϊκό είναι τέτοιο που σε κάνει να νιώθεις πού οικογενειακά. Είναι και η τρίτη μου χρονιά εδώ οπότε, νιώθω πολύ καλά. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα φέτος».

Για τους προσωπικούς του στόχους: «Στόχος μου σίγουρα είναι να κερδίσουμε το Σάββατο (11/10) τον Βίκο Ιωαννίνων. Μετά να κερδίσουμε τον Πρωτέα Βούλας, μετά το Αιγάλεω και να πηγαίνει έτσι κάθε Σάββατο. Θέλω πάρα πολύ να κερδίσουμε το Σάββατο και έχω μόνο αυτό στο μυαλό μου».