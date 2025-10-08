Λόιντ: «Το κλειδί είναι να παίξουμε με αυτοπεποίθηση κόντρα στην Παρτιζάν»

Ο Τζόρνταν Λόιντ στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Εφές κόντρα στην Παρτιζάν για την 3η αγωνιστική της Euroleague (9/10, 21:30) στάθηκε στα σημεία που πρέπει να δώσει προσοχή η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κοιτάζοντας μπροστά στον αγώνα εναντίον της Παρτιζάν, νομίζω καταρχάς ότι είναι μια σπουδαία, σκληρή και σωματικά καλή ομάδα. Το να παίζεις στο Βελιγράδι, με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί τους, είναι κάτι που κάθε παίκτης περιμένει με ανυπομονησία.

Είναι πάντα μια διασκεδαστική ατμόσφαιρα στην οποία συμμετέχεις και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Έχουν σπουδαίους γκαρντ, δυνατούς φόργουορντ και τον Ταϊρίκ Τζόουνς στη ρακέτα. Μπορούν να δείξουν πολλά διαφορετικά σχήματα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει απλώς να δώσουμε προσοχή στο σκάουτινγκ μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τους γκαρντ τους όσο το δυνατόν πιο άβολους και να φροντίσουμε τα ριμπάουντ.

Για εμάς, το κλειδί είναι να πάμε εκεί με αυτοπεποίθηση. Εκτός έδρας, πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου αν θέλεις να πάρεις μια μεγάλη νίκη. Είναι ένα παιχνίδι που όλοι στην ομάδα μας περιμένουν με ανυπομονησία. Η νοοτροπία μου είναι πάντα η ίδια, ποτέ πολύ ψηλά, ποτέ πολύ χαμηλά.

Απλώς πρέπει να παραμείνουμε ισορροπημένοι στην ατμόσφαιρα. Και ό,τι και να συμβεί στον αγώνα, απλώς να παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο. Οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε να φτάσουμε εκεί».