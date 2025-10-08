Δεσποτάκης: «Στον Πρωτέα υπάρχει η ιδανική κατάσταση για ένα παιδί που θέλει να εξελιχθεί»

Ο προπονητής του Πρωτέα Βούλας, Μάριος Δεσποτάκης, «φιλοξενήθηκε» στο του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη συμμετοχή της 13χρονης Δέσποινας Σμυρνιώτη στο πρωτάθλημα: «Η φιλοσοφία του Πρωτέα γενικότερα είναι η προώθηση των νεαρών αθλητριών. Επενδύει πολλά χρόνια στα κορίτσια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε γυρίσει σελίδα, έχουμε μία νέα διαδικασία. Η Δέσποινα είναι 13 χρονών το οποίο δείχνει καλά στοιχεία για το μέλλον. Θέλαμε να της δώσουμε ένα κίνητρο να “οσμιστεί” το μπάσκετ γυναικών από τα αποδυτήρια μέχρι το παρκέ. Θα απασχολήσει το ελληνικό μπάσκετ πολύ σύντομα. Είναι σοβαρό κορίτσι με αρχές από το σπίτι. Έχει στόχους και άξιζε να βρεθεί στην δωδεκάδα της γυναικείας ομάδας».

Για το νεανικό ρόστερ του Πρωτέα: «Το μπάσκετ γυναικών έχει δυναμική, κάποιες φορές το “φρενάρουμε” μόνοι μας. Υπάρχει μέλλον και μπορούμε με ένα σωστό πλάνο να βγάλουμε την επόμενη Εβίνα Μάλτση για παράδειγμα. Χρειάζεται και να ρισκάρουμε κάποιες φορές. Θέλει παραπάνω υπομονή. Έχουμε τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στην Α1 Γυναικών. Θα αναλάβουμε το αγωνιστικό ρίσκο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς την επένδυση για το μέλλον. Είναι και από την μεριά του προπονητή μία πρόκληση. Αρκετές από τις αθλήτριες που συμμετείχαν στην Εθνική Γυναικών σε νεαρότερη ηλικία έχουν περάσει από τον Πρωτέα Βούλας».

Για τον στόχο του Πρωτέα φέτος: «Με δεδομένο ότι πάντα θα υπάρχει μία κενή θέση στη δωδεκάδα, θα τη συμπληρώνει μία από τα αναπτυξιακά μας τμήματα. Είναι ένα κίνητρο και αυτή τη θέση θα την κερδίζει πάντα ένα παιδί μέσα από την προσπάθεια του όλη την εβδομάδα. Θα είναι μία επιβράβευση για την προσπάθεια και την νοοτροπία τους».

Για το εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα στην ομάδα: «Στον Πρωτέα όλα τα γυναικεία τμήματα είναι ένα τμήμα. Το μικρότερο σε ηλικία είναι προέκταση της επόμενης ηλικιακής κατηγορίας. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων. Υπάρχει ειδική διατροφολόγος και ψυχολόγος για τις αθλήτριες μας. Οι εγκαταστάσεις μας είναι εξαιρετικές και υποστηρίζουμε την προσπάθεια των κοριτσιών. Είναι μία ιδανική κατάσταση για ένα παιδί που θέλει να εξελιχθεί. Το μπάσκετ θα βοηθήσει ακόμη και τα παιδιά που δεν θα καταφέρουν να γίνουν επαγγελματίες παίκτες ή παίκτριες».