Ιτούδης: «Είναι ντέρμπι με τη Μακάμπι και η σημασία του αγγίζει πολλούς τομείς»

Ο Δημήτρης Ιτούδης στις δηλώσεις του πριν από τον ισραηλινό «εμφύλιο» της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στη Μακάμπι για την 3η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα σημεία-κλειδιά του ματς και στη σημασία του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι ένα ντέρμπι και η σημασία αυτού του αγώνα αγγίζει πολλούς τομείς. Είμαστε σε καλή θέση, ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, ειδικά επειδή είμαστε καινούργιοι στην Euroleague.

Παίζουμε εναντίον μιας πολύ αθλητικής ομάδας και αντιμετωπίζουμε έναν επικίνδυνο αντίπαλο, μια ομάδα με εξαιρετικές ικανότητες, μέγεθος, σουτέρ, απειλές στο pick and roll και ψηλούς παίκτες.

Συνολικά, είναι μια ομάδα που μπορεί πραγματικά να σε βλάψει αν δεν είσαι πλήρως συγκεντρωμένος ή καλά προετοιμασμένος».