Φουρνιέ: «Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν αφαιρεί την απογοήτευση της Euroleague»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Ολυμπιακό, την σχέση του με τον κόσμο και τους περσινούς τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε γαλλικό Μέσο:

Για την επέκταση του συμβολαίου του: «Ανανέωσα γιατί νιώθω πολύ καλά και θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι, αλλά για μένα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος ήταν να κερδίσουμε. Δεν το κάναμε, οπότε δεν μπορώ να φύγω μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Για την παρουσία του στον Ολυμπιακό: «Νιώθω πολύ καλά στην ομάδα. Η προσαρμογή μου πέρασε αρκετά καλά. Είναι αλήθεια ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα για μένα όταν υπέγραψα. Είναι λίγο περίεργο στην αρχή, όταν χτίζεις μια ολόκληρη καριέρα σε ένα μέρος για 12 χρόνια και αλλάζεις εντελώς, ξεκινάς από το μηδέν στα 32 σου, είναι ιδιαίτερο. Αλλά με υποδέχτηκαν τόσο καλά που τελικά όλα πήγαν πολύ γρήγορα και πολύ καλά, και με τον καιρό μέσα στη χρονιά βρήκα τα πατήματά μου και είχαμε μια πολύ καλή σεζόν, μέχρι που το όνειρο συνετρίβη. Οπότε, ναι, ήταν πολύ ωραία, το απόλαυσα πολύ και είμαι χαρούμενος που συνεχίζω την περιπέτεια».



Για την σχέση με τον κόσμο: «Μου δίνουν πολλή, πολλή αγάπη, και νομίζω ότι εκτιμούν το γεγονός ότι αγωνίζομαι για την ομάδα τους, ότι δίνω τα πάντα. Στην πραγματικότητα, είναι ωραίο να σε εκτιμούν για το ποιος είσαι. Και εμένα προσωπικά, είναι κάτι που με τροφοδοτεί. Είμαι ένας πολύ έντονος, πολύ παθιασμένος άνθρωπος, και όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο να κάνω ακόμα περισσότερα. Οπότε είναι το τέλειο ζευγάρωμα. Αυτοί είναι εξαιρετικά παθιασμένοι. Έχουν αυτή τη φλόγα που με παρακινεί και εμένα. Είναι αλήθεια ότι από παιδί το μπάσκετ με βοήθησε πολύ να απελευθερωθώ. Γι’ αυτό νομίζω ότι νιώθουν και αυτοί ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι δεν υποδύομαι κάποιο ρόλο, και αυτό βρίσκει απήχηση σε εκείνους. Παραμένω ο εαυτός μου, αλλά είναι αλήθεια ότι εγώ τροφοδοτούμαι από αυτό. Τροφοδοτούμαι πολύ από το πάθος και την αγάπη. Δεν είναι καλύτερο ή χειρότερο, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που τρέφονται από την αρνητικότητα, τις κριτικές κλπ. Εγώ ποτέ δεν λειτούργησα έτσι. Είμαι μάλλον το αντίθετο. Οπότε όταν το βλέπω αυτό, μου δίνει κίνητρο».



Για τους τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος: «Ήταν αρκετά έντονοι τελικοί. Υπήρξαν πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα που έκαναν τα παιχνίδια ακόμα πιο έντονα. Γι’ αυτό πήγα και εκεί, γιατί ως παίκτης, το να ζεις τέτοιες στιγμές είναι εξαιρετικό. Οπότε, τελείωσε καλά και τελικά το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Το να τελειώνεις με μια νίκη είναι πολύ καλό. Θα ήταν καταστροφικό να τελειώσεις με μια ήττα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο ψυχολογικά. Πας στο καλοκαίρι με μια ήττα και το σκέφτεσαι όλο το καλοκαίρι. Είναι περίπλοκο. Δεν αφαιρεί την ήττα, ούτε την απογοήτευση της Euroleague, αλλά τουλάχιστον σε βοηθάει να μην αισθάνεσαι πολύ άσχημα».