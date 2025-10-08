Γιαπλές: «Ποντάρουμε αρκετά στην άμυνά μας, να μπούμε ξανά στα play-offs»

Ο Κόροιβος Αμαλιάδας επικράτησε με 79-85 του Γ.Σ. Σοφάδων εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Elite League, και ο προπονητής των νικητών, Θανάσης Γιαπλές, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί των Σοφάδων: «Οι πρώτες αγωνιστικές είναι ένα θέμα γιατί δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια οι ομάδες και δε μπορείς να τις διαβάσεις. Τους Σοφάδες μπορούσαμε να τους δούμε από ελάχιστα παιχνίδια και όχι κατάλληλων φιλικών. Άρα έχεις πρόβλημα στην προετοιμασία των αγώνων. Ταυτόχρονα χρειάζεσαι τον χρόνο για να βελτιώσεις τη δική σου ομάδα. Για εμένα είναι καινούργια σχεδόν όλα τα παιδιά, οπότε χρειάζομαι χρόνο για να τους γνωρίσω. Όσον αφορά το παιχνίδι, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για εμένα ότι παρουσιάστηκαν πολύ πιο δυνατοί απ’ τα ματς τους, ειδικά στη γραμμή των ψηλών. Πρεσβεύουν κάτι ιδιαίτερο, όλα τα παιδιά σχεδόν είναι μικρής ηλικίας. Ομάδα που θα πάει εκεί για να κερδίσει απ’ την επίθεσή της, θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εμείς ποντάρουμε στην άμυνά μας, είμαστε μια σκληρή ομάδα, αυτή είναι η βάση μας. Από ‘κει και πέρα, πρέπει να βελτιώσουμε το κομμάτι των επιθετικών συνεργασιών, γιατί είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό».

Για τον στόχο του Κοροίβου: «Επειδή είναι πολύ νωρίς και ακόμα και οι ομάδες δεν έχουν παρουσιάσει όλα τα πράγματα ακριβώς, πράγμα που θα πάρει 5-6 αγωνιστικές πιστεύω, όταν πας σε μια καινούργια ομάδα είναι φυσιολογικό να βλέπεις τι πορεία είχε την προηγούμενη χρονιά και, αφού υπάρχει η διοικητική σταθερότητα, να προσπαθήσεις να κάνεις το ίδιο. Η προσπάθειά μας θα είναι για να μπούμε στα play-offs και αν μπορέσουμε να διατηρήσουμε το κεκτημένο από πέρυσι με το Final-4 θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία».

Για το επερχόμενο (11/10) παιχνίδι με τη ΑΓΕΧ: «Η ήττα της απ’ τη Νίκη Βόλου ήταν απ’ τις εκπλήξεις της 1ης αγωνιστικής βάσει ρόστερ. Μαζί με τον Βίκο έχουν τα δύο καλύτερα ρόστερ θεωρητικά. Κι άλλες ομάδες έχουν καλά ρόστερ, αλλά αυτές ξεχωρίζουν. Το δίδυμο Κανονίδης-Μελισσαράτος έχει δύο ανόδους τα τελευταία δύο χρόνια σαν ζευγάρι, με τον Μίλωνα και τη Μύκονο. Έχει παιδιά πάρα πολύ έμπειρα στην κατηγορία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς. Το ότι έρχονται από ήττα-έκπληξη θα τους κάνει ακόμα πιο αποφασιστικούς και σκληρούς. Ετοιμάζουμε την ομάδα μας, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Παίζουμε στην έδρα μας και με τον κόσμο θα έχουμε μια έξτρα ώθηση για να φτάσουμε στη νίκη».

Για το πόσο σημαντικό είναι ότι φέτος υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων από την ΕΡΤ: «Είναι τεράστια αναβάθμιση. Ήδη έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα είναι πολύ πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ. Στην περιφέρεια ειδικά ο κόσμος “διψάει” για μπάσκετ και η Elite League προσφέρει αυτό το πράγμα, δηλαδή να περάσει κάποιος πολύ όμορφα ένα δίωρο».

Για τις δυσκολίες στην αγορά των ξένων: «Προσωπικά, δεν είχα μεγάλη γνώση της αγοράς των ξενών στο ύψος αυτών των μπάτζετ. Είναι πολύ μεγάλη αγορά. Πολλές φορές είναι και θέμα τύχης, γιατί είανι δύσκολο και να δεις και να μάθεις περί τίνος πρόκειται, εκτός αν μιλάμε για παίκτη που έχει ξαναγωνιστεί στην Ελλάδα, όπως ο Σλέιτερ, που μπορείς να έχεις πληροφόρηση μέσα από τη χώρα. Για αθλητές σε αυτά τα κασέ, που είναι πάρα πολλοί οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη ή rookies, είναι αρκετά δύσκολο και έχει και μερίδιο η τύχη εκεί».