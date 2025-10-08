Αταμάν: «Για μένα είναι σημαντικό σε κάθε ματς να βρίσκω τους καλύτερους παίκτες για να κερδίσουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague (9/10, 21:30) στάθηκε στην εικόνα που θέλει να δει από την ομάδα του κι απάντησε στον τρόπο που θα μοιράζει τα λεπτά συμμετοχής. Αποστολή στη Βιτόρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με την Μπασκόνια: «Στην Euroleague κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουν κερδίσει κάποιο παιχνίδι φέτος, αλλά μέσα στην έδρα τους έχασαν από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο λεπτό. Έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν, να τρέξουν κι είναι επικίνδυνοι στο τρανζίσιον. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ελέγξουμε το παιχνίδι γιατί κάθε νίκη ειδικά εκτός έδρας είναι πολύ σημαντική».

Για την κατάσταση της ομάδας: «Η φετινή Euroleague έγινε μεγάλη. Υπάρχουν 38 παιχνίδια. Και να δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε προετοιμασία γιατί οι περισσότεροι παίκτες ήταν στο Eurobasket και μετά υπήρξε το ταξίδι στην Αυστραλία με τη μισή ομάδα γιατί είχαμε τραυματισμούς και οι παίκτες με προβλήματα έμειναν στην Αθήνα. Αλλά από παιχνίδι σε παιχνίδι οι παίκτες θα καταλαβαίνουν το σύστημά μας και σε κάθε ματς θα βελτιώνουμε το παιχνίδι μας και θα είμαστε καλύτεροι. Όπως βλέπετε κανείς στην Euroleague αυτή την στιγμή δεν είναι έτοιμος και δεν παίζει καλό μπάσκετ. Το σημαντικό δεν είναι να είσαι καλός τώρα. Το σημαντικό είναι να είσαι καλός στο δεύτερο κομμάτι της Euroleague. Τώρα είναι σημαντικό ακόμα κι αν δεν κάνεις το τέλειο παιχνίδι να βρεις τον τρόπο να κερδίσεις».

Για το τι θέλει να δει διαφορετικό σε σχέση με το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Το πρόβλημά μας είναι η άμυνα. Αλλά η άμυνα χρειάζεται δουλειά. Θέλει ομαδική δουλειά και περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες προπονήσεις μαζί και πιστεύω ότι σε κάθε ματς θα βελτιώνεται η άμυνα μας γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους αιφνιδιασμούς μας και το τρανζίσιον».

Για το αν είναι δύσκολο να μοιράζει τα λεπτά συμμετοχής: «Όλοι είναι τώρα υγιείς και είναι δύσκολο. Αλλά η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και είναι λογικό μέσα στη σεζόν να υπάρχουν τραυματισμοί, οπότε είναι πολύ βολικό να έχεις ένα τέτοιο ρόστερ. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε 1-2 παιχνίδια. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στο Final Four και μετά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague, οπότε αν έχεις ένα ρόστερ σαν αυτό είναι βολικό. Φυσικά στα μεμονωμένα παιχνίδια είναι δύσκολο να βγάλεις 12άδα, αλλά η βοήθεια από τον πάγκο είναι σημαντική για μένα. Ίσως κάποιος σε ένα ματς δεν παίξει και στο επόμενο παίξει 30-35 λεπτά. Για μένα είναι σημαντικό να βρω τους καλύτερους παίκτες σε κάθε ματς για να κερδίσουμε το παιχνίδι».