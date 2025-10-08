Ρογκαβόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι όπως πρέπει να είναι στο τέλος»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague (9/10, 21:30) στάθηκε στα σημεία-κλειδιά του ματς και τόνισε πως το «τριφύλλι» στο τέλος θα είναι αυτό του πρέπει. Αποστολή στη Βιτόρια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ότι αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του: «Είναι ιδιαίτερο. Παίζω απέναντι στην ομάδα που με ανέδειξε στην Euroleague και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό το επίπεδο και είμαι ευγνώμων και ανυπομονώ να τους δω από κοντά ξανά, αλλά θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι και επικίνδυνο παιχνίδι επίσης».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της Μπασκόνια: «Άμυνα, τρέξιμο και ενέργεια χρειάζεται το παιχνίδι. Είναι μια νεανική ομάδα και θα τρέξει πάρα πολύ και θα παίξουν πάρα πολύ δυνατά. Έχουν χάσει κι όλα τα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι στιγμής οπότε έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσουν αύριο».

Για την πορεία μέχρι στιγμής: «Νομίζω ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε σίγουρα καλύτεροι. Όσο παίζουμε το διπλό μας κι όλα και γνωριζόμαστε οι καινούριοι με τους παλιούς. Πιστεύω ότι όλο και καλύτερα θα πηγαίνει η κατάσταση».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός: «Πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και δεν το έχουμε καταφέρει τώρα 2 αγωνιστικές στην Ευρώπη, πρέπει να καταφέρουμε να περιορίσουμε το τρέξιμο της Μπασκόνια και πρέπει επίσης κι εμείς να είμαστε έξυπνοι στην επίθεση και να τιμωρήσουμε τα λάθη που θα γίνουν».

Για την εικόνα της ομάδας: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ακόμα 2η αγωνιστική και 3η τώρα. Η ομάδα δεν έχει κάνει προετοιμασία όλη μαζί. Eurobasket, τραυματισμοί, Αυστραλία. Είναι πολύ δύσκολο να μπουν λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να υπάρχει υπομονή και στήριξη και η ομάδα θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος».

Για το αν έχει μιλήσει με κάποιον πρώην συμπαίκτη του: «Όχι δεν έχουμε πειραχτεί. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι πιστεύω εκεί στην Μπασκόνια. Αλλά θα δω τα παιδιά. Αλλά είναι όλα τα παιδιά συγκεντρωμένα, όπως κι εμείς».