«Ενίσχυση με τον Τάραν Άρμστρονγκ για την Ντουμπάι BC»

Ενίσχυση για την Ντουμπάι BC που θα προσθέσει στο ρόστερ της τον Τάραν Άρμστρονγκ.

Ο Αυστραλός άσος, σύμφωνα με το ESPN, ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα γίνει ο μοναδικός παίκτης από τη χώρα της Ωκεανίας που θα αγωνίζεται στην Euroleague και στην Αδριατική Λίγκα.

Αιτία φυσικά είναι οι πολλοί τραυματισμοί που έχει η Ντουμπάι BC, αφού εκτός είναι πλέον οι Ντζάναν Μούσα, Αλέκσα Αβράμοβιτς, Ντανίλο Αντζουσιτς, Νέιτ Μέισον από την περιφέρεια αλλά και ο Μαμ Τζαϊτέ στο καλάθι.

Ο Τάραν Άρμστρονγκ είχε two way contract με τους Ουόριορς κι αγωνιζόταν και με τους Santa Cruz Warriors στην G-League, μετρώντας 11,8 πόντους, 7,9 ασίστ, 5,8 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.