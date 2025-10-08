Σαράνια: «Οι ομάδες αναμένουν για trade του Γιάννη»

Ο Σαμς Σαράνια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μια ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας ότι οι ομάδες θα κρατήσουν περιουσιακά στοιχεία και θα αναμένουν την ευκαιρία τους.

Ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι είχε τονίσει ότι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Μπακς και των Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όμως δεν ολοκληρώθηκε κάτι τέτοιο, με τον Έλληνα NBAer να συνεχίζει στο Μιλγουόκι. Ωστόσο ο Σαράνια δεν αποκλείει ένα trade το οποίο μπορεί να προκύψει μεσούσης της σεζόν.

Σε εκπομπή τόνισε ότι οι ομάδες θα παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς να δίνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αφού αν προκύψει μια ευκαιρία για trade, θέλουν να είναι έτοιμες.

«Ο Γιάννης και οι άνθρωποί του έχουν μεγάλη επιρροή στη λίγκα. Υπάρχουν ομάδες που παρακολουθούν την κατάσταση και θα προσπαθήσουν να μην "εξαντληθούν" με άλλους τρόπους».