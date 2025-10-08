MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Ιστορική» πρεμιέρα για την Καρδίτσα στο BCL κόντρα στην Οστάνδη

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
H Kαρδίτσα κάνει πρεμιέρα στο Basketball Champions League, με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Οστάνδη (8/10, 21:30).

«Ιστορική» μέρα για την Καρδίτσα. Η θεσσαλική ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Οστάνδη (8/10, 21:30).

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ως «πρωτάρα» στην Ευρώπη θέλει να αποκτήσει εμπειρίες σε μια δύσκολη διοργάνωση. Η Καρδίτσα προέρχεται από τη νικηφόρα πρεμιέρα στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη εντός έδρας. 

Η θεσσαλική ομάδα βρίσκεται στον Z' όμιλο και εκτός από την Οστάνδη θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη και πρώην πρωταθλήτρια του BCL, Ουνικάχα Μάλαγα και την τουρκική Μερσίν Μπουγιούκσεχιρ 

«Ιστορική» πρεμιέρα για την Καρδίτσα στο BCL κόντρα στην Οστάνδη