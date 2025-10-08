«Ιστορική» πρεμιέρα για την Καρδίτσα στο BCL κόντρα στην Οστάνδη

H Kαρδίτσα κάνει πρεμιέρα στο Basketball Champions League, με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Οστάνδη (8/10, 21:30).

«Ιστορική» μέρα για την Καρδίτσα. Η θεσσαλική ομάδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Οστάνδη (8/10, 21:30).

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου ως «πρωτάρα» στην Ευρώπη θέλει να αποκτήσει εμπειρίες σε μια δύσκολη διοργάνωση. Η Καρδίτσα προέρχεται από τη νικηφόρα πρεμιέρα στην Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη εντός έδρας.

Η θεσσαλική ομάδα βρίσκεται στον Z' όμιλο και εκτός από την Οστάνδη θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη και πρώην πρωταθλήτρια του BCL, Ουνικάχα Μάλαγα και την τουρκική Μερσίν Μπουγιούκσεχιρ