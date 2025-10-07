Η ΑΕΚ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ρίγα στην πρεμιέρα του BCL, επικράτησε με 69-53 και έκανε ποδαρικό με το δεξί στην διοργάνωση. Άνοιξε το rotation ο Σάκοτα, κορυφαίος ο Κατσίβελης (13π. 6ρ.).

Επέβαλε γρήγορα τον ρυθμό της και πήρε διψήφιο προβάδισμα η ΑΕΚ

Με το καλημέρα της αναμέτρησης η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητας της, με την Ένωση να παίρνει αέρα 5π. (4-9 στο 4’) και την Ρίγα να απαντά άμεσα για το 9-9 στο 5’. Οι παίκτες του Σάκοτα εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ., ανέβασαν την ένταση τους στην άμυνα και με επιμέρους σκορ 3-12 εκτόξευσαν την διαφορά τους στο +9 (12-21 στο 9’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους «κιτρινόμαυρους» στο +14, (12-26), μετά από buzzer-beater του Κατσίβελη, με την ΑΕΚ να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό.

Η Ένωση είχε επιβάλει τον ρυθμό της, διατηρώντας την διαφορά της σε επίπεδα ασφαλείας (+15, 16-31 στο 12’), με τον Κατσίβελη να οργανώνει εξαιρετικά την ομάδα του. Η ΑΕΚ ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, με την Πολωνική ομάδα να αδυνατεί να περιορίσει το επιθετικό ταλέντο των «κιτρινόμαυρων» που ήλεγχαν τον ρυθμό, κρατώντας μάλιστα την διαφορά ασφαλείας στο φινάλε του πρώτου μέρους (+17, 24-41).

Διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα και έφυγε εύκολα με το διπλό από την Πολωνία η ΑΕΚ

Το σκηνικό του πρώτου μέρους δεν διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, με την Ρίγα να βγάζει μίνι αντίδραση μειώνοντας την διαφορά στο -10 (35-45 στο 25’). Οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα είχαν χάσει την συγκέντρωση τους κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, μετρώντας 4π. σε 6’ με τους γηπεδούχους να το εκμεταλλεύονται ροκανίζοντας την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-9, 40-49 στο 27’). Οι «κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν στο φινάλε του δεκαλέπτου και με σερί 8-0 έκλεισαν την περίοδο στο +17 (40-57) με τον Γκρέι να κυριαρχεί στο ζωγραφιστό.

H AEK είχε βάλει σημαντικές βάσεις για να ξεκινήσει νικηφόρα το BCL, με την Ένωση να διατηρούν την διαφορά ασφαλείας στο ξεκίνημα του τελευταίο δεκαλέπτου (+15, 45-60 στο 33'). Η Πολωνική ομάδα είχε μείνει χαμηλά στο σκοράρισμα (45π. σε 34') απόρροια της καλης «κιτρινόμαυρης» άμυνας καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Με την διαφορά να παραμένει στα επίπεδα των 17π. (48-65 στο 37'), τα τελευταία 3' έμοιαζαν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η Ρίγα ήταν αδύνατο να ανατρέψει την εισβάρος της διαφορά. Το τελικό 53-69 αποτυπώνει πλήρως την διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων, με την ΑΕΚ να ξεκινά νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο Basketball Champions League.

Τα δεκάλεπτα: 12-26, 24-41, 45-59, 53-69.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης