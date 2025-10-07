Το πρόβλημα του μπάσκετ δεν είναι αυτοκόλλητα και μαρκαδόροι αλλά το ΣΥΣΤΗΜΑ! 

Η παραδοχή της πραγματικότητας, η συμβολή στο να αλλαχτεί η κατάσταση, δεν ήταν ποτέ στοιχείο των ευνοημένων και ο Αθηναϊκός το αποδεικνύει με τρόπο αρκετά κωμικό. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Διεξήχθη ένα πραγματικό ντέρμπι στο μπάσκετ γυναικών. Πρώτη αγωνιστική, ανοίγοντας την αυλαία του πρωταθλήματος. Μια ματσάρα που προβλήθηκε από το κρατικό κανάλι. Άρα αυτόματα έπρεπε να λειτουργεί ως η απόλυτη διαφήμιση για το σπορ. Ειδικά από τη στιγμή που δεν έκρινε το παραμικρό.



Αυτό που είδαν οι φίλαθλοι, ήταν η προσπάθεια ενός συστήματος να σταματήσει τον Παναθηναϊκό και να σπρώξει προς τη νίκη τον Αθηναϊκό. Την ομάδα που έχει ήδη την ώθηση της περιφέρειας μέσω του Νίκου Χαρδαλιά, έχει την ΕΟΚ να πηγαίνει χέρι χέρι, συν το προφανές που είναι το τεράστιο μπάτζετ το οποίο δεν θα έκανε καμία εντύπωση αν υπήρχε κάποιος εμφανής ιδιοκτήτης όπως έχει ο Πανιώνιος, το Μαρούσι, ο Άρης.



Η νίκη του Παναθηναϊκού ήρθε γιατί τους έπιασε όλους στον ύπνο. Έβγαλε χαρακτήρα, ποιότητα, ψυχή και φυσικά βάρος φανέλας. Στοιχείο το οποίο υποτιμήθηκε επειδή προφανώς ο Αθηναϊκός έχοντας πάρει ό,τι κυκλοφορούσε στην αγορά και με τους... experts να βλέπουν αήττητο πρωτάθλημα, πίστευαν πως η υγιής προσπάθεια του Παναθηναϊκού με το μισό μπάτζετ δεν θα αρκεί.



Σε θεωρητικό επίπεδο, μια ομάδα που δεν ανήκει στην τοξικότητα των «μεγάλων», ο Αθηναϊκός θα έπρεπε να αποτελεί έναν φάρο ελπίδας. Έχει σπουδαίες παίκτριες, πολύ καλή προπονήτρια κι ένα πολυμελές staff που φροντίζει επιμελώς για την άριστη εικόνα σε media, στα social, σε διοικητικό επίπεδο, χωρίς να προκαλεί.

Ποιον εξυπηρετεί λοιπόν αυτό που συνέβη το απόγευμα της Κυριακής μέσα στο γήπεδο; Σε ποιον έδιναν εξετάσεις οι διαιτητές;

Σήμερα, δύο μέρες μετά, η μπάλα έφυγε κυριολεκτικά στην εξέδρα, για να στρέψουμε το ενδιαφέρον για να ξεχαστεί η ουσία και η σοβαρότητα του προβλήματος. Καταγγέλθηκε ο Παναθηναϊκός γιατί 10-20 άτομα κόλλησαν αυτοκόλλητα στα καρεκλάκια και έγραψαν συνθήματα με μαρκαδόρους στους τοίχους. Ώστε αυτό ήταν το πρόβλημα…

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με ένα χέρι μπογιά και έναν άνθρωπο να αφιερώσει κάποια ώρα για να ξεκολλήσει τα αυτοκόλλητα. Ο Παναθηναϊκός ήδη έστειλε επιστολή ζητώντας να αποκαταστήσει τις ζημιές. Θα του κοστίσει 200, 300, 500 ευρώ; Και;

Επικοινωνιακά βολεύει προφανώς το αφήγημα της απόκρυψης μιας πραγματικότητας. Και το φανέρωσε απ’ το πρώτο ματς της σεζόν, άρα καταλαβαίνουμε πως θα πάει η συνέχεια απ’ τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν ασχολείται με το σοβαρό αυτό πρόβλημα.



Ο Αθηναϊκός έχει και το μπάτζετ και την μπασκετική δυναμική να διεκδικήσει τα πάντα στα ίσα. Ο Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να βγει τη Δευτέρα και να ζητήσει να μην ξανασυμβεί ποτέ σε αγώνα της ομάδας του κάτι τέτοιο. Με 50-50 θα είναι φαβορί παντού φέτος, με το ρόστερ που έχει φτιάξει χάρη στις μεγάλες χορηγίες που βρήκε και είναι... υπερτριπλάσιες από τις χορηγίες που εισπράττουν τα λαοφιλή και πολύ εμπορικά σωματεία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.



Αντιθέτως, θεώρησε πως ήταν προτιμότερο να προτάξει τα αυτοκόλλητα και τους μαρκαδόρους.

Με το μπασκετάκι όμως τι γίνεται; Θα παίζουν αγόρια με «σημαδεμένη τράπουλα»; Θα παίζουν και τα κορίτσια με τις ίδιες συνθήκες; Μήπως θα μεταφέρουμε παρόμοια δεδομένα και σε αγώνες παίδων; Η πολιτική απαιτεί ενσυναίσθηση κι όχι προκλήσεις της κοινής γνώμης.

Η ΕΟΚ έχει δώσει εξετάσεις και όλοι ξέρουν πως αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος της χώρας δεν συμβιβάζεται με τις τακτικές της παράγκας και καλείται κάθε τόσο να πληρώσει για αυτή του την μάγκικη στάση.

Ο Αθηναϊκός, ο Χαρδαλιάς, όσοι αγαπούν το μπάσκετ οφείλουν να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεργαστούν για τη διάλυση του αποστήματος. Ο περιφερειάρχης περιγράφεται από όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του ως έξυπνος και διορατικός. Θα είναι με το σύστημα που τρώει τα σωθικά του μπάσκετ και θα μιλάει για... αυτοκόλλητα και μαρκαδόρους ή θα συνταχθεί με το ηθικό και το δίκαιο διαλύοντας αυτό που επώνυμοι πλέον χαρακτηρίζουν «ΕΟ»; Θα μάθουμε προσεχώς...