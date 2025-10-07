Παναθηναϊκός: Combo tickets 3 in 1 για την Euroleague με 10% έκπτωση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε combo εισιτήρια 3 σε 1 για έξι αναμετρήσεις της Euroleague με έκπτωση 10%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

«Ζήστε από κοντά τη μαγεία των εντός έδρας αναμετρήσεων της EuroLeague, με τα Combo Tickets, εξασφαλίζοντας τη θέση σας σε τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες, με μία μόνο αγορά και επωφελούμενοι έκπτωσης της τάξεως του 10%!



Παρακολουθήστε τρία μεγάλα παιχνίδια στο Telekom Center Athens, με ένα "Combo" εισιτήριο.



𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝟏

vs. LDLC ASVEL Villeurbanne (15/10)

vs. Partizan Mozzart Bet Belgrade (25/11)

vs. Valencia Basket (05/12)

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝟐

vs. Maccabi Rapyd Tel Aviv (28/10)

vs. Dubai Basketball (20/11)

vs. Hapoel IBI Tel Aviv (18/12)

Επιλέξτε το πακέτο αγώνων που σας ταιριάζει, αξιοποιήστε την έκπτωση και γίνετε μέρος της πιο καυτής έδρας στην Ευρώπη!

Η ένταση, το πάθος και οι μεγάλες στιγμές σας περιμένουν στο "σπίτι" μας!».