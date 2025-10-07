Μονέκε για Σορτς: «Δεν θα ταιριάξει στον Παναθηναϊκό» (vid)

Μιλώντας στο Amerikanos24 o Tσίμα Μονέκε εξέφρασε την άποψη του για τον Τι Τζέι Σορτς, τονίζοντας πως ο 27χρονος πόιντ-γκαρντ δεν θα ταιριάξει στον Παναθηναϊκό

Ο Τι Τζέι Σορτς ψάχνει να βρει τα πατήματα του στην έναρξη της σεζόν με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο αν αναολογιστούμε την ίωση που πέρασε την περίοδο της προετοιμασίας με το «τριφύλλι» και την μετάβαση από μια ομάδα με διαφορετική φιλοσοφία από τους «πράσινους», μόνο εύκολη δεν θεωρείται η άμεση ένταξη του.

Ο Τσίμα Μονέκε μιλώντας στο Amerikanos24 εξέφρασε την άποψη του για τον πολύπειρο πόιντ-γκαρντ, με τον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα να πιστεύει πως ο Σορτς δεν θα ταιριάξει με τον Παναθηναϊκό.

«Ο λόγος που θα πω ότι ο Τι Τζέι Σορτς δεν θα ταιριάξει με την φιλοσοφία του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν μόλις επέστρεψε και Σορτς δεν ήταν βασικός. Φοβάμαι ότι η πεντάδα που θα κλείνει τα παιχνίδια θα είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς», σημείωσε ο Μονέκε.

«Αυτή είναι η γνώμη μου. Απλώς δεν νομίζω ότι ένας παίκτης που θα μπορούσε να είχε κερδίσει το βραβείο του MVP θα πήγαινε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα και, μετά τον πρώτο αγώνα όπου έπαιξε 10 λεπτά ως βασικός πόιντ γκαρντ, δεν θα ξεκινούσε βασικός στον δεύτερο αγώνα.»

«Ξόδεψαν όλα αυτά τα χρήματα για να κάνουν τι; Απλώς να μην τον έχουν σε άλλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός; Αυτό είναι το ζητούμενο;», πρόσθεσε.

«Είναι ο βασικός πόιντ γκαρντ, είναι πόιντ γκαρντ, όχι παίκτης που δεν θέλει την μπάλα στα χέρια και το ξέρατε αυτό όταν τον φέρατε. Ο Κέντρικ Ναν είναι καταπληκτικός, αλλά αυτό που με ανησυχούσε προσωπικά — και αυτό ισχύει μόνο για εμένα — είναι ότι όταν ο Τι Τζέι ήταν στο γήπεδο, ο Κέντρικ ήταν ο πόιντ γκαρντ»