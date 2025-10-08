Για το 2/2 κόντρα στο Αμβούργο ο Άρης Betsson

Ο Άρης φιλοξενεί στο ΝIck Gallis Hall τους Τάουερς Αμβούργου (20:00), με τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στο 2/2 στο Eurocup.

O Άρης στρέφει την προσοχή του στο Eurocup, με τους «κιτρινόμαυρους» να υποδέχονται τους Τάουερς Αμβούργου (20:00) στο ΝIck Gallis Hall.

Η ομάδα του Καράιτσιτς θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της στην διοργάνωση, μετά το σπουδαίο διπλό στην Ιταλία κόντρα στην Βενέτσια. Στα αγωνιστικά μέρος στην χθεσινή προπόνηση πήραν οι Κουλμπόκα και Φόρεστερ, ωστόσο η συμμετοχή και των δυο είναι αμφίβολη.

Παράλληλα στο Παλέ και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ενώ να σημειώσουμε ότι ο Άρης έχει ήδη ανακοίνωσει sold - out για την αναμέτρηση.