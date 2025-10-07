Θα παίζει για… πάντα: Δεν αποσύρεται ο Λεμπρόν!

Όλοι περίμεναν την «απόφαση των αποφάσεων» του Λεμπρόν Τζέιμς και αρκετοί πίστευαν πως θα ανακοίνωνε το τέλος της καριέρας του. Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» φαίνεται πως θα... αγωνίζεται για πάντα καθώς δεν αφορούσε αυτό η ανάρτησή του.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως σύντομα θα έπαιρνε την δεύτερη μεγάλη απόφαση της καριέρας του, την οποία χαρακτήρισε «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Ο «Βασιλιάς» δημοσίευσε ένα βίντεο που θύμιζε το «The Decision», όταν είχε ανακοινώσει πως θα υπέγραφε στους Μαϊάμι Χιτ. Με την προαναγγελία που είχε αναρτήσει, αρκετοί πίστευαν πως θα έκανε γνωστό ότι η 23η θα ήταν η τελευταία του σεζόν στο ΝΒΑ.

Ωστόσο, τελικά ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ δεν θα αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Το βίντεο αφορούσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy και το λανσάρισμα του Hennessy V.S.O.P Limited Editison by LeBron James, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025.