Στεφανίδης: «Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δείχνει ότι ήταν πολύ καιρό έτοιμος για τη θέση αυτή»

Το Περιστέρι κέρδισε με 61-87 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο assistant coach των νικητών, Χριστόφορος Στεφανίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για τη νέα σεζόν με την ομάδα των Δυικών Προαστίων και τον Βασίλη Ξανθόπουλο

Για τη νίκη επί του Πανιωνίου: «Είναι η 1η αγωνιστική ακόμα και δεν καταλαμβάνει ούτε το 3% του πρωταθλήματος. Υπήρχαν αστάθμητοι παράγοντες για την πρεμιέρα. Δεν είχε κόσμο το γήπεδο και ο Πανιώνιος έπαιζε την Τετάρτη αγώνα στην Ευρώπη με παράταση και υψηλή ένταση, πράγμα που ενεργειακά δεν τον βοήθησε απέναντι μας. Κάθε ομάδα τα παίρνει αυτά τα δεδομένα και τα επεξεργάζεται ανάλογα. Είχαμε παραπάνω χρόνο να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι αυτό. Οι άνθρωποι του scouting έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ο κόουτς είχε καλό πλάνο και μας βοήθησαν όλα αυτά. Είχαμε μια επιπλέον βοήθεια από τις άδειες κερκίδες».

Για την άμυνα απέναντι στον Πανιώνιο: «Η αλήθεια είναι ότι τακτικά ήμασταν έτοιμοι. Ο Πανιώνιος είχε μόνο δύο ημέρες να ετοιμαστεί. Από τη στιγμή που το μάθαμε από την κλήρωση, προετοιμαστήκαμε. Ο κόουτς Παβίτσεβιτς είπε στο ημίχρονο πως “το Περιστέρι έδειχνε να είχε μεγαλύτερο προβάδισμα” ενώ προηγούμασταν με έναν πόντο. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει από προπονητή. Ένιωθες ότι μπορούμε να νικήσουμε καθαρά από το ημίχρονο. Το ότι ξέφυγε τόσο η διαφορά οφείλεται στην άμυνα, “κυνηγήσαμε” κάθε μπάλα. Δεχθήκαμε στο 3ο δεκάλεπτο μόνο δύο πόντους. αλλά βάλαμε τους λιγότερους, 16 συγκεκριμένα. Όταν σκοράραμε παραπάνω η διαφορά ξέφυγε».

Για την εικόνα του Περιστερίου φέτος: «Μακάρι να παίζουμε έτσι σε κάθε αγωνιστική. Αυτό που θέλουμε να “κυνηγήσουμε” είναι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια μας, σε οποιαδήποτε φάση του αγώνα να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας».

Για τους αγώνες της Ευρώπης: «Δεν είναι μακριά αυτό. Την Κυριακή (12/10) έχουμε τον σοβαρό αγώνα απέναντι στη Μύκονο και μεσοβδόμαδα παίζουμε ευρωπαϊκό αγώνα».

Για τους φετινούς στόχους του Περιστερίου: «Δεν είναι εύκολο να πω κάτι για μία θέση ή μία πρόκριση. Το γεγονός ότι νικήσαμε ένα ματς μας δίνει εφόδιο αλλά τώρα παίζουμε με τη Μύκονο, είναι απαιτητικό ματς για εμάς. Δεν μπορώ να μιλήσω για μακροχρόνιους στόχους τη στιγμή που παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα στο γήπεδο μας. Έχει έμπειρο προπονητή και Έλληνες παίκτες. Είμαστε νέα ομάδα και πρέπει οι παίκτες να καταλάβουν τη σημασία του κάθε αγώνα. Παίζουμε σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Υπάρχει ακόμη τακτική στο μπάσκετ. Δεν μπορώ να πω ότι πάμε για κάποια συγκεκριμένη θέση. Το γεγονός ότι έχουμε προσπαθήσει τόσο, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε τους στόχους που θα θέσουμε. Είναι πολύ συγκεκριμένα και δεδομένα τα πράγματα για εμάς. Κάθε εντός έδρας παιχνίδι θα το βρούμε μπροστά μας είτε θετικά είτε αρνητικά».

Για τη συνεργασία με τον Βασίλη Ξανθόπουλο: «Θα είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση μαζί του στο παρελθόν, απλά είχαμε παράλληλες διαδρομές. Είχαμε παίξει ως αντίπαλοι, απλά και υπήρχε αλληλοεκτίμηση. Όταν με κάλεσε για να μου εξηγήσει το πλάνο του ως προπονητής στο Περιστέρι, είπα αμέσως το “ναι” και άφησα την τελική απόφαση σε εκείνον. Μέχρι τώρα η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Σε οποιονδήποτε προβληματισμό κοιτάμε να τον λύσουμε. Το επίπεδο είναι υψηλό όσον αφορά τα ωράρια και την ποιότητα. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος δείχνει ότι ήταν πολύ καιρό έτοιμος για τη θέση αυτή. Πάντα στο μυαλό όλων θα είναι ότι είναι η πρώτη του χρονιά ως προπονητής. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα πρέπει να κριθεί από σποραδικά αποτελέσματα αλλά από την ολότητα. Αυτό που βλέπω στους τέσσερις μήνες είναι εντυπωσιακό. Οι ρόλοι έχουν κατανεμηθεί άψογα και όλο το επιτελείο κάνει εξαιρετική δουλειά. Μας έχει μοιράσει τους ρόλους όπως πρέπει. Η συνεργασία είναι καλύτερη από αυτό που περίμενα».