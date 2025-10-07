Λέικερς: Ο Ρέντικ περιμένει πως θα βελτιωθεί περισσότερο ο ΛαΒάρια

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε δηλώσεις του ανέφερε πως είναι ευχαριστημένος με τον Τζέικ ΛαΒάρια και περιμένει πως ο παίκτης του θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στα πρώτα δύο φιλικά τους δεν είχαν όλους τους τους παίκτες διαθέσιμους και έτσι ο Τζέικ ΛαΒάρια είχε την ευκαιρία να δείξει πράγματα στον Τζέι Τζέι Ρέντικ. Στο πρώτο ματς με τους Φοίνιξ Σανς είχε 7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 19:04 και στο φιλικό με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς μέτρησε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 19:51.

Σε δηλώσεις του ο Ρέντικ υπογράμμισε πως έμεινε ευχαριστημένος με τον νέο του παίκτη και την ίδια ώρα τόνισε πως ο ΛαΒάρια μπορεί να τα πάει ακόμα καλύτερα.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο «Spectrum SportsNet» είπε: «Νομίζω ότι πρέπει απλώς να συνεχίσει. Έχει δουλέψει πολύ από το Summer League για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και έχει ακόμα λίγο δρόμο να διανύσει. Αλλά είναι απίστευτα ευέλικτος και κάνει πολλά πράγματα πολύ καλά. Νομίζω ότι, σε ορισμένες στιγμές απόψε, επιτάχυνε λίγο προσπαθώντας να κάνει πάρα πολλά, υποθέτω. Αλλά αυτός δεν είναι ο ρόλος που θα έχει για εμάς. Σίγουρα μπορεί να παίξει λίγο με την μπάλα ως πρώτος και δευτερεύων δημιουργός. Μου αρέσει το επίπεδο δραστηριότητάς του και νομίζω ότι καθώς συνεχίζει να μπαίνει στη φόρμα που όλοι θα έχουμε, αυτό το επίπεδο δραστηριότητας θα αυξηθεί».