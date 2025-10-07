Καταγγελία του Αθηναϊκού για συνθήματα στους τοίχους και αυτοκόλλητα στα καθίσματα

Ο Αθηναϊκός διέρρευσε στα ΜΜΕ την έντονη ενόχληση των διοικούντων για συνθήματα στους τοίχους και αυτοκόλλητα στα καθίσματα από την πλευρά των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε και πήρε επίσημα 70 εισιτήρια για τον αγώνα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα γυναικών. Ο Αθηναϊκός καταγγέλει πως περισσότεροι από 150 φίλοι του τριφυλλιού μπήκαν τελικά στο γήπεδο προκαλώντας φθορές στα καθίσματα με τα συνδεσμιακά αυτοκόλλητα που κόλλησαν.

Παράλληλα, διέρρευσε φωτογραφίες που δείχνουν πως γράφτηκαν συνθήματα σε τοίχους του γηπέδου ενώ υπήρξε και έντονη ενόχληση από την πλευρά του επικεφαλής της διοικητικής ομάδας του Αθηναϊκού και περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά για τα συνθήματα που ακούστηκαν προς το πρόσωπό του.

Ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει ήδη τον Αθηναϊκό πως θα υπάρξει αποκατάσταση των τοίχων και των καθισμάτων ώστε το γήπεδο να επανέλθει στην πρότερη μορφή του.