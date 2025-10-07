«Οι Νικς είχαν συνομιλίες με τους Μπακς για τον Γιάννη» - Όλα ανοιχτά για το μέλλον!

Οι Νικς είχαν διαπραγματεύσεις με τους Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που όμως δεν προχώρησαν. Ανοιχτά τα πάντα στο μέλλον.

Ο «Greek Freak» έφτασε τελικά πιο κοντά από ποτέ να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι, με την ομάδα της Νέας Υόρκης να διαπραγματεύεται το trade του Γιάννη στους Νικς, αλλά να μην κάνει πρόταση που να καλύπτει τους Μπακς για να δώσουν το ΟΚ.

Οι συζητήσεις κορυφώθηκαν τον Αύγουστο, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, με τις δύο πλευρές να μην φτάνουν στο deal, αλλά τα πάντα να μένουν ανοικτά, αφού δεν αποκλείεται οι Νικς να επιτρέψουν εκ νέου δυναμικά και με πρόταση που να καλύπτει τους Μπακς ώστε να αποκτήσουν τον Γιάννη και να ρίξουν «βόμβα» στο ΝΒΑ.

Αυτό πάντως που έγινε ξεκάθαρο είναι πως η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν ο μοναδικός μνηστήρας που έδειξε χειροπιαστό ενδιαφέρον για τον «Greek Freak».

Έτσι πλέον τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αφού όπως αναφέρει και ο Αμερικανός δημοσιογράφος, τα πάντα σχετικά με το μέλλον του Γιάννη είναι ανοικτά και μία πιθανή μετακίνησή του στους Νικς είναι ένα εφικτό σενάριο, ακόμα και στα μέσα της σεζόν.

«Ο Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο Μιλγουόκι για την έναρξη της σεζόν 2025-26. Με τον Αντετοκούνμπο να συμμετέχει στο Ευρωμπάσκετ, οι Μπακς κατέληξαν σε συμφωνία στα τέλη Αυγούστου για να φέρουν πίσω τον αδερφό του, Θανάση, με εγγυημένο μονοετές συμβόλαιο $2,9 εκατομμυρίων. Τουλάχιστον προς το παρόν, οι δύο πλευρές βρήκαν κοινό έδαφος για να παραμείνουν μαζί. Ωστόσο, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών αποτελεί καυτό θέμα συζήτησης σε όλο το πρωτάθλημα καθώς ξεκινά η νέα σεζόν, και η τελική λύση μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα. Στην πραγματικότητα, η πορεία μέχρι αυτό το σημείο ήταν κάθε άλλο παρά ευθεία και παραλίγο να οδηγήσει τον δις MVP του NBA σε ένα νέο σπίτι, τη Νέα Υόρκη.

Ο Άλεξ Σαράτσης, διευθυντής της Octagon και εκπρόσωπος του Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ, δεχόταν έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη και διεξήγαγε σοβαρή έρευνα για τις καλύτερες δυνατές εξωτερικές επιλογές, σε περίπτωση που ο σταρ και οι εκπρόσωποί του πίεζαν για ανταλλαγή από τους Μπακς. Αρκετές ομάδες συζητήθηκαν εσωτερικά, αλλά μία αναδείχθηκε ως το μοναδικό μέρος όπου ο Αντετοκούνμπο ήθελε να παίξει εκτός του Μιλγουόκι: οι Νιου Γιορκ Νικς, όπως ανέφεραν στο ESPN πολλαπλές πηγές με άμεση γνώση της κατάστασης. Οι Μπακς απάντησαν στο τηλεφώνημα των Νικς για τον Αντετοκούνμπο και οι δύο πλευρές είχαν συζητήσεις για ένα χρονικό διάστημα τον Αύγουστο, σύμφωνα με πηγές του πρωταθλήματος, αλλά ποτέ δεν προχώρησαν σε συμφωνία.

Οι Μπακς επέμεναν στους Νικς ότι προτιμούσαν να μην παραχωρήσουν τον Αντετοκούνμπο, αλλά στο Μιλγουόκι πιστεύουν ότι η Νέα Υόρκη δεν έκανε αρκετά ισχυρή προσφορά για να συνεχιστεί καν η συζήτηση για ανταλλαγή. Δεν είναι σαφές πώς θα είχαν απαντήσει οι Μπακς σε μια ολοκληρωτική προσπάθεια από τους Νικς. Η διαδικασία, που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, διατυπώθηκε από μία πηγή με άμεση γνώση των συνομιλιών ως ένα «αποκλειστικό παράθυρο διαπραγμάτευσης. Η Νέα Υόρκη, από την πλευρά της, πιστεύει ότι οι Μπακς ποτέ δεν σκέφτηκαν σοβαρά να συζητήσουν μια ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο. Οι Νικς είχαν στο στόχαστρό τους τον Αντετοκούνμπο τα τελευταία δύο χρόνια υπό την προεδρία του Λίον Ρόουζ. Οι άνθρωποι στους κύκλους του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων στη Νέα Υόρκη, πίστευαν από το 2024 ότι ο Αντετοκούνμπο τελικά θα ήθελε να έρθει στους Νικς αν ποτέ διερευνούσε το ενδεχόμενο ανταλλαγής.

Πηγές των Μπακς φοβόντουσαν, εν μέρει λόγω της εκφρασμένης επιθυμίας του Αντετοκούνμπο να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα, ότι θα υπέβαλε επίσημο αίτημα ανταλλαγής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 28ης Ιουλίου, όταν ο Χορστ έκανε το μονοήμερο ταξίδι του στην Ελλάδα. Πηγές του πρωταθλήματος κοντά στην κατάσταση περίμεναν το ίδιο. Ο Αντετοκούνμπο αναρωτιόταν συνεχώς, ακόμη και μετά την αιφνιδιαστική αποδέσμευση του Λίλαρντ για την απόκτηση του Τέρνερ: Μπορεί αυτό το ρόστερ να διεκδικήσει πραγματικά έναν τίτλο; Ο Αντετοκούνμπο είχε σοβαρές αμφιβολίες και μοιράστηκε τα συναισθήματά του απευθείας με τον Χορστ.

Αυτό το καλοκαίρι ήταν η πρώτη φορά που ο Αντετοκούνμπο ξεκίνησε πραγματικά την αναζήτηση των καλύτερων εξωτερικών του επιλογών και είχε συζητήσεις με τους Μπακς που τελικά οδήγησαν στις συνομιλίες μεταξύ του franchise και των Νικς. Μήνες αργότερα, θα παρακολουθεί στενά όχι μόνο την απόδοση των Μπακς στην αρχή της σεζόν, αλλά και το τοπίο στο υπόλοιπο πρωτάθλημα», ανάφερε ο Σαμς Σαράνια.