Ολυμπιακός: Αμφίβολος με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ!

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό στα παιχνίδια με Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό!

Πονοκέφαλος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα με τον Γάλλο άσο να ταλαιπωρείται από μικρό πρόβλημα στην ποδοκνημική και να είναι αμφίβολος για τις αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το «τριφύλλι».

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα της Stoiximan Greek Basketball League κόντρα στο Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Γάλλος άσος δεν θα προπονηθεί την Τρίτη (7/10) και τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν θα προλάβει κάποιο από τα δύο ματς, με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ντουμπάι να είναι εξαιρετικά δύσκολη.