Τζόουνς: «Νιώθω έτοιμος, στόχος να βοηθάω τον Άρη»

Ο Μπράις Τζόουνς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Άρη Betsson κόντρα στους Χάμπουργκ Τάουερς.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον κόσμο: «Είμαι ενθουσιασμένος ανυπομονώ να έρθουν οι φίλαθλοί μας και να μας υποστηρίξουν στο παιχνίδι».

Για την ετοιμότητα του ίδιου και της ομάδας: «Φυσικά και νιώθω έτοιμος, αυτό είναι στη φύση της δουλειά μας, να το αφήνουμε πίσω, να προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι κι έτσι θα γίνει»

Τι θα ήθελε να βελτιώσει η ομάδα: «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δείξαμε καλά δείγματα στα προηγούμενα παιχνίδια. Το κυριότερο η τραυματίες κι όταν θα είμαστε όλοι μαζί πιο βελτιωμένοι, μέρα τη μέρα καλύτεροι

Για τον προσωπικό στόχο του, επειδή πέρσι αναδείχθηκε MVP στην Αδριατική Λίγκα: «Ξέρω ότι μετράνε τα στατιστικά, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Να γίνομαι καλύτερος και να βοηθώ την ομάδα. Δεν κοιτάω τα νούμερα, δεν ψάχνω επιβεβαίωση κι αν έρθει κάποια διάκριση, θα είναι καλό».