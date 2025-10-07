Καραΐτσιτς: «Σεβόμαστε το Αμβούργο, θα κάνουμε τα πάντα για να έρθει η νίκη»

Με... οδηγό το αγωνιστικό πνεύμα που φανέρωσε στην πρεμιέρα του EuroCup και την εκτός έδρας νίκη που κατέκτησε απέναντι στη Βενέτσια (30/9), ετοιμάζεται να υποδεχτεί αύριο, για τη 2η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της Ευρωλίγκα, το Αμβούργο (20:00, Novasports Prime), ο Άρης.

Παιχνίδι για το οποίο αμφίβολη είναι η συμμετοχή των τραυματιών Αρνόλντας Κουλμπόκα (λαγονοψοΐτης), Τζέικ Φόρεστερ (γόνατο), με τον Αμερικανό σέντερ να έχει περισσότερες πιθανότητες παρουσίας στα πλάνα του Μπόγκνταν Καραΐτσιτς.

Σημείο αναφοράς της αναμέτρησης με τη γερμανική ομάδα αποτελεί, ακόμη, η διαφαινόμενη η παρουσία στα επίσημα του «Nick Galis Hall» του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο. Ο 24χρονος, ασιατικής καταγωγής, επικεφαλής των «κιτρινόμαυρων» βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος και εκτιμάται πως θα παρακολουθήσει διά ζώσης το ματς.

«Αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα, τη σεβόμαστε, θα είναι δύσκολη η αναμέτρηση. Έχασε και αυτή κάποια παιχνίδια, έχει -όπως και εμείς- τραυματίες. Δε θα είναι εύκολο το έργο μας», δήλωσε σήμερα στους εκπροσώπους του Τύπου, στο Αλεξάνδρειο, για την αυριανή μάχη, ο Μπόγκνταν Καραΐτσιτς.

Πρόσθεσε ο προπονητής του Άρη λέγοντας: «Το ιατρικό επιτελείο μας κάνει εξαιρετική δουλειά, αν αναλογιστούμε τα προβλήματα που έχουμε από την αρχή της προετοιμασίας, όταν προέκυψε το πρόβλημα με τον Τανούλη. Το διάστημα της προετοιμασίας ήταν δύσκολο, γιατί δεν μπορέσαμε να είμαστε ποτέ όλοι μαζί στο γήπεδο. Πιστεύω θα κάνουμε την προσπάθειά μας αύριο, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας για να κατακτήσουμε τη νίκη. Δεν είμαι σίγουρος 100% αν οι Κουλμπόκα, Φόρεστερ θα είναι μαζί μας. Μετά τη σημερινή προπόνηση και αφού μιλήσω με το ιατρικό επιτελείο μας, θα ξέρω».

Σε σχόλιο που του ζητήθηκε για τη στήριξη που εισπράττει ο Άρης από τους φιλάθλους του, αποκρίθηκε αναφέροντας: «Παίξαμε δύο εκτός παιχνίδια (Βενέτσια, Καρδίτσα) και οι οπαδοί μας ήταν στο πλευρό μας. Ξέρω ποια ομάδα εκπροσωπώ, τους εκτιμώ. Είπαμε πολλές φορές ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, δίνουμε τα πάντα για την ομάδα. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι κάθε φορά σε αγώνα μας θα έχουμε τη νίκη, αλλά σίγουρα θα κάνουμε τα πάντα για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς για αλλαγές στο ρόστερ, με δεδομένη τη φυγή του Άλεξ Αντετοκούνμπο και την ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ στη ρακέτα, απάντησε: «Θα πρέπει να μιλήσετε με τον Νίκο (Ζήση) για αυτά. Αυτός είναι υπεύθυνος, αξιολογεί την ομάδα και κάνει το μάνατζμεντ για αυτό το κομμάτι».

Για την αναμέτρηση με το Αμβούργο, εκπροσωπώντας τους παίκτες του Άρη, δηλώσεις έκανε ο Μπράις Τζόουνς. Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ επισήμανε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το παιχνίδι με το Αμβούργο. Ανυπομονώ να έρθουν οι φίλαθλοί μας στο γήπεδο και να μας στηρίξουν. Είμαστε επαγγελματίες, δεν μπορούμε να μένουμε σε ματς στο οποίο δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, όπως έγινε στο παιχνίδι μας με την Καρδίτσα. Πρέπει να πάμε παρακάτω και να προχωράμε. Δε νιώθω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε αγωνιστικά πολύ. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς το τελευταίο διάστημα, όταν επιστρέψουν οι τραυματίες θα είμαστε καλύτερα. Έχουμε δείξει καλά αγωνιστικά δείγματα στα προηγούμενα παιχνίδια. Το πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, θα είμαστε έτοιμοι για τη συνέχεια των υποχρεώσεών μας».

Σε προσωπικό επίπεδο, εξήγησε: «Δεν παίζω με τη σκέψη της διάκρισης που πιθανόν να έχω. Παίζω για να δίνω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να βοηθάω την ομάδα μου. Δεν κοιτάω τα νούμερα, δεν ψάχνω επιβεβαίωση από τους άλλους. Αν έρθει μια προσωπική διάκριση, είναι καλοδεχούμενη, αλλά δεν είναι αυτό που κυριαρχεί στο μυαλό μου».