MVP της 1ης αγωνιστικής ο Σεντ Χίλερ - MVP Next Gen ο Νικολαΐδης

Ο Ντέρεκ Σεντ Χίλερ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην πρώτη αγωνιστική της Elite League.

Ο 27χρονος γκαρντ στη νίκη του Πανερυθραϊκού επί των Τρικάλων Basket (66-96) είχε 32 πόντους με 5/5 βολές, 9/14 δίποντα και 3/7 τρίποντα, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κερδισμένα φάουλ σε 28:55. Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην πρεμιέρα.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Απόστολος Νικολαΐδης κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 19χρονος γκαρντ του Πανερυθραϊκού στη νίκη της ομάδας του στον ίδιο αγώνα συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστηνα αξιολόγησης έχοντας 14 πόντους με 4/4 βολές, 2/2 δίποντα και 2/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 31:58.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό): 14 πόντοι-10 ριμπάουντ

Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός): 14 πόντοι-11 ριμπάουντ

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος): 10 πόντοι-12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 32 Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 28 Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 24 Μάιλς Στόουν (Μαχητές Πειραματικό) 23 Τζόρνταν Τάιλερ Χέντερσον (Δόξα Λευκάδας) 23

Ριμπάουντ

Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 12 Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 11 Πέτρος Μελισσαράτος (ΑΓΕΧ) 10 Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 10 Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 10

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 8 Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 8 Γιόβαν Μπλάκσερ (Τρίκαλα Basket) 8 Αντριάνο Τοπάλι (Δάφνη) 7 Θανάσης Τσούκας (Vikos Φalcons) 7

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 5 Δημήτρης Καλαϊτζίδης (Μαχητές Πειραματικό) 4 Κωνσταντίνος Δενδρινός (Παπάγου) 4 Μηνάς Παπαγιάννης (Ψυχικό) 4 Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 4

Κοψίματα

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 4 Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 2 Ντέιβιντ Βισνιέφσκι (Δόξα Λευκάδας) 2 Μάιλς Στόουν (Μαχητές Πειραματικό) 2 Πέτρος Μελισσαράτος (ΑΓΕΧ) 1

