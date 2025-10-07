MVP της 1ης αγωνιστικής ο Σεντ Χίλερ - MVP Next Gen ο Νικολαΐδης

Ο 27χρονος γκαρντ στη νίκη του Πανερυθραϊκού επί των Τρικάλων Basket (66-96) είχε 32 πόντους με 5/5 βολές, 9/14 δίποντα και 3/7 τρίποντα, καθώς επίσης 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κερδισμένα φάουλ σε 28:55. Έτσι συγκέντρωσε 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην πρεμιέρα.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Απόστολος Νικολαΐδης κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 19χρονος γκαρντ του Πανερυθραϊκού στη νίκη της ομάδας του στον ίδιο αγώνα συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο σύστηνα αξιολόγησης έχοντας 14 πόντους με 4/4 βολές, 2/2 δίποντα και 2/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 6 κερδισμένα φάουλ σε 31:58.
Οι διπλοί της αγωνιστικής
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό): 14 πόντοι-10 ριμπάουντ
Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός): 14 πόντοι-11 ριμπάουντ
Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος): 10 πόντοι-12 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
- Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 32
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 28
- Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 24
- Μάιλς Στόουν (Μαχητές Πειραματικό) 23
- Τζόρνταν Τάιλερ Χέντερσον (Δόξα Λευκάδας) 23
Ριμπάουντ
- Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 12
- Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 11
- Πέτρος Μελισσαράτος (ΑΓΕΧ) 10
- Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 10
- Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 10
Ασίστ
- Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 8
- Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 8
- Γιόβαν Μπλάκσερ (Τρίκαλα Basket) 8
- Αντριάνο Τοπάλι (Δάφνη) 7
- Θανάσης Τσούκας (Vikos Φalcons) 7
Κλεψίματα
- Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 5
- Δημήτρης Καλαϊτζίδης (Μαχητές Πειραματικό) 4
- Κωνσταντίνος Δενδρινός (Παπάγου) 4
- Μηνάς Παπαγιάννης (Ψυχικό) 4
- Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 4
Κοψίματα
- Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 4
- Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 2
- Ντέιβιντ Βισνιέφσκι (Δόξα Λευκάδας) 2
- Μάιλς Στόουν (Μαχητές Πειραματικό) 2
- Πέτρος Μελισσαράτος (ΑΓΕΧ) 1
Οικονομία
- Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 35
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 31
- Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 27
- Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 25
- Μηνάς Παπαγιάννης (Ψυχικό) 24