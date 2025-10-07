Αδιανόητη αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων για το (ίσως) τελευταίο ματς του Λεμπρόν!

Την στιγμή που όλος ο πλανήτης περιμένει να ακούσει την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς, τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι των Λέικερς για τη φετινή σεζόν έχουν εκτοξευτεί!

Άπαντες περιμένουν να ακούσουν από τα χείλη του «Βασιλιά» την απόφαση για το μέλλον του στο μπάσκετ, την ίδια στιγμή που οι τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι των Λέικερς στην κανονική διάρκεια του ΝΒΑ έχουν εκτοξευτεί.

Πιο συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση κόντρα στους Τζαζ οι τιμές για ένα μαγικό χαρτάκι ξεκινούσαν από 82 ευρώ και πλέον η εκκίνηση γίνεται από τα 580!

Φυσικά η σκέψη ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λεμπρόν έχει φέρει αυτή την τρελή αύξηση στα εισιτήρια και πλέον μένει να φανεί αν εκτός από καπνός, υπάρχει όντως και φωτιά.

Nεότερα στις 19:00 ώρα Ελλάδας...