Μούσα: «Η Ρεάλ είναι οικογένειά μου, είμαι χαρούμενος στο Ντουμπάι»

Ο Ντζάναν Μούσα σε δηλώσεις του μίλησε για την επιλογή του να μετακομίσει στην Ντουμπάι BC και τόνισε πως δεν έχει καμία διάθεση εκδίκησης προς τη Ρεάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη «Marca»:

«Πιστεύω ότι το Ντουμπάι έχει ένα λαμπρό μέλλον. Έχει μια πόλη πίσω μας που είναι ένα θέαμα. Έχουμε πολύ καλούς ανθρώπους στην ομάδα. Έχουμε ένα καλό γήπεδο. Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να είμαστε στην Εuroleague Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε κάθε μέρα για να βελτιωθούμε. Ξέρουμε ότι η πρώτη σεζόν δεν θα είναι εύκολη, αλλά στο τέλος της ημέρας, είμαστε ικανοί να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα».



Για το αν έχει διάθεση εκδίκησης απέναντι στη Ρεάλ: «Όχι, σε καμία περίπτωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος της καριέρας μου, θα είναι ένα μέρος όπου πέρασα τρία φανταστικά χρόνια. Είναι μια σπουδαία ομάδα που μου χάρισε τίτλους στην Εuroleague, την ACB, το Super Cup και το Copa del Rey. Ήταν τρία πολύ καλά χρόνια και είμαι ευγνώμων στη Ρεάλ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να παίξω μαζί της».



Για το αν θα επέστρεφε να παίξει στην Ισπανία: «Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι στο Ντουμπάι τώρα και είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στη ζωή. Είναι κάτι που αφορά την καριέρα και μπορεί να αλλάξει αύριο. Είμαι στο Ντουμπάι και είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί να μην ολοκληρώσω την καριέρα μου εδώ; Είμαι 100% συγκεντρωμένος στο να βρίσκομαι εδώ τώρα. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά είμαι χαρούμενος εδώ».



Για τις βλέψεις της Ντουμπάι BC στην Εuroleague: «Πάντα θέλουμε να κερδίζουμε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε στην πρώτη μας σεζόν και γνωρίζουμε ότι η Εuroleague είναι η καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο. Είναι δύσκολο, αλλά θα δουλεύουμε κάθε μέρα. Και γιατί όχι; Αν έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα πλέι οφ ή στο Final Four, θα τα καταφέρουμε, αλλά σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα».