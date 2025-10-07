Αβδάλας: «Ένιωσα το Virginia Tech σαν οικογένεια, θέλω να γίνω καλύτερος στα πάντα»

Ο Νεοκλής Αβδάλας σε δηλώσεις του εξήγησε γιατί επέλεξε το Virginia Tech και μίλησε για τους στόχους του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Επέλεξα το Virginia Tech γιατί ένιωσα σαν οικογένεια εδώ όταν ήρθα για επίσκεψη. Θεώρησα ότι θα μου ταιριάξει τέλεια. Επιθετικά πιστεύω πως το παιχνίδι μου έχει τρία επίπεδα.

Μπορώ να σκοράρω, να πασάρω καλά, κάνοντας καλύτερους τους συμπαίκτες μου και αμυντικά μπορώ να μαρκάρω πολλές θέσεις, από το 1 ως το 4. Όταν θα δυναμώσω κι άλλο, θα είναι πιο εύκολο για μένα.



Ανυπομονώ να παίξουμε, να συναντήσω τους φιλάθλους μας και στόχος μου είναι να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται. Θέλω να γνωρίσω όσο καλύτερα μπορώ όλα τα μέλη της ομάδας, να γίνουμε οικογένεια και να βγούμε στο γήπεδο να δώσουμε τα πάντα. Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να βελτιωθώ σε όλα.

Πιστεύω πως η νέα σεζόν θα είναι σπουδαία, έχουμε μια εξαιρετική ομάδα και το βλέπω κάθε μέρα στην προπόνηση».