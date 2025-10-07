Φιλική νίκη για τους Μπακς στην επιστροφή του Θανάση Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς στο πλαίσιο της pre-season επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 93-103, σε ένα ματς που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε την επανεμφάνισή του με την φανέλα των «Ελαφιών».

Οι Μπακς παρατάχθηκαν στην φιλική αναμέτρηση χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ενσωματώθηκε στις προπονήσεις πριν από λίγες ημέρες, με τα «Ελάφια» να παρουσιάζουν καλό πρόσωπο για δύο δωδεκάλεπτα.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα, ήταν η επανεμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο με την φανέλα των Μπακς, με τον Έλληνα φόργουορντ σε πέντε λεπτά συμμετοχής να έχει 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Κορυφαίος για τα «Ελάφια» ήταν ο Πιτ Νανς που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ καλό ματς έκανε και ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την πλευρά των Μαϊάμι Χιτ, ξεχώρισε ο Καλέλ Ουέρ που είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον νεαρό σέντερ να καταγράφει ένα γεμάτο double-double.

Τα δεκάλεπτα: 23-30, 49-51, 71-68, 93-103

