Σφαιρόπουλος: «Στην Σερβία είναι όπως στην Ελλάδα, όταν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι γιουχάρουν»

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, μετά την ήττα-σοκ της ομάδας του από την Ζαντάρ στην πρεμιέρα της ABA Liga, κλήθηκε να σχολιάσει τις αποδοκιμασίες των οπαδών των «ερυθρόλευκων».

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, στην απάντησή του ανέφερε ότι οι Σέρβοι μοιάζουν με τους Έλληνες, αφού όταν δεν είναι ικανοποιημένοι για κάτι, τότε γιουχάρουν εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για τις αποδοκιμασίες.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τα προβλήματα του Ερυθρού Αστέρα: «Είναι σαφές ότι έχουμε ένα πρόβλημα και ότι δεν παίζουμε στο επίπεδο μας στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε πρόβλημα με τους τραυματισμούς, αυτό είναι πραγματικότητα, όχι δικαιολογία. Οκτώ παίκτες είναι εκτός. Τραυματισμοί, η τιμωρία του Κάλινιτς, ο Μοτιεγιούνας, ο Κόντι έπαιξε με πυρετό, ο Μονέκε δεν προπονήθηκε μέχρι σήμερα το πρωί επειδή έχει μυϊκό σπασμό. Όλες αυτές οι καταστάσεις μας ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.

Είδατε πώς παίξαμε, χάσαμε ελεύθερα σουτ, λέι απ, καρφώματα. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη πίεση με την οποία παίζει η ομάδα. Ξέρω ότι οι οπαδοί δεν είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν έχω πλήρες ρόστερ στην προπόνηση, δεν ήταν εύκολο να προετοιμαστούμε για τον αγώνα. Δεν είχαμε καν 12 παίκτες, αλλά δουλεύουμε. Ψυχολογικά δεν είναι καλή στιγμή και το είπα αυτό στους παίκτες, πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση, γιατί είμαστε υπό μεγάλη πίεση και αυτό επηρέασε το παιχνίδι».

Για τις αποδοκιμασίες: «Ναι, το περίμενα. Ξέρω πού βρισκόμαστε. Στη Σερβία είναι όπως στην Ελλάδα, όταν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι γιουχάρουν, αλλά αν αγαπάς ένα παιδί, δεν το χτυπάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το αγκαλιάζεις».

Για τους Ντος Σάντος και Μοτιεγιούνας: «Ο Γιάγκο έδωσε τα πάντα, έχει ακόμα τζετ λαγκ. Έκανε δύο προπονήσεις και έπαιξε. Είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ, είμαστε χαρούμενοι που ήρθε ο Μοτιεγιούνας. Φέραμε αυτούς τους δύο παίκτες με την γρήγορη αντίδραση της διοίκησης και τους ευχαριστούμε. Ψάχνουμε για έναν ακόμη παίκτη».

Για το τι είναι αυτό που λείπει: «Το πιο σημαντικό είναι η υγεία. Ακόμα και στο σημερινό ρόστερ, δύο παίκτες είχαν πρόβλημα, γι’ αυτό δεν έπαιξαν περισσότερο. Επίσης, χρειαζόμαστε την επιστροφή ορισμένων παικτών. Τώρα, ορισμένοι παίκτες παίζουν περισσότερο επειδή η εναλλαγή έχει μειωθεί… Όλα αυτά φέρνουν αρνητικότητα, μας αναγκάζουν να κάνουμε πράγματα υπό μεγάλη πίεση.

Χάσαμε εύκολους πόντους επειδή δεν είχαμε τη σωστή συγκέντρωση και ψυχολογία. Τώρα είναι δουλειά μου να ανεβάσω ψυχολογικά την ομάδα. Δεν ξεχάσαμε να παίζουμε μπάσκετ, είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες, αλλά αυτό το πρόβλημα με τους τραυματισμούς επηρέασε τη σύνδεση που είχαμε, για παράδειγμα στην Κρήτη, όταν παίξαμε ένα καλό τουρνουά.

Δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε όπως θέλαμε, ειδικά επειδή δεν είχαμε πλήρες ρόστερ. Δεν σχεδιάσαμε την ομάδα έτσι, μας λείπουν παίκτες, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά και το γνωρίζω, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι σε αυτές τις στιγμές.

Οι οπαδοί πρέπει να είναι πιο υπομονετικοί και να μας υποστηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχω πει και πριν ότι χρειαζόμαστε τους οπαδούς τόσο στις καλές όσο και στις κακές στιγμές και πρέπει να είναι μαζί μας, όχι εναντίον μας, γιατί παλεύουμε.

Δεν τα παρατάμε, είμαστε πάντα στο γήπεδο, ψάχνουμε λύσεις, πώς να παίξουμε καλύτερα και να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Επαναλαμβάνω, όλοι μένουν ενωμένοι στην ομάδα και θέλουμε να δούμε αυτή την ενότητα σε ολόκληρο τον σύλλογο, ξεκινώντας από την ομάδα, μέχρι όλους όσους αγαπούν τον Ερυθρό Αστέρα».