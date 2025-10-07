Ήττα-σοκ για τον Ερυθρό Αστέρα από την Ζαντάρ!

H Ζαντάρ έκανε τεράστια έκπληξη στην πρεμιέρα της ABA Liga, αλώνοντας την έδρα του Ερυθρού Αστέρα με 85-79!

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, παρουσίασε πολύ κακό πρόσωπο, «ξύπνησε» προς το τέλος της αναμέτρησης, όμως δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή, με την Ζαντάρ να παίρνει μια τεράστια νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μιχαϊλoβιτς που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 21 πόντους, ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Σάμι Οτζελέγιε είχε 15 πόντους με 10 ριμπάουντ.

Πλέον, ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (10/10), με στόχο την πρώτη του νίκη την φετινή σεζόν στην Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 37-43, 53-62, 79-85