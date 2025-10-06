Ξέσπασμα Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ με ανάρτησή του στα social media έδειξε τον έντονο εκνευρισμό του για δημοσιεύματα με αναφορές στα παιδιά του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram, ζήτησε σε έντονο τόνο να μην αναπαράγονται ψευδή δημοσιεύματα και φωτογραφίες των παιδιών του στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου.

Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθείται ή κρίνεται. Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… ΦΤΑΝΕΙ».