Φουρνιέ για την επιστροφή του στην Εθνική Γαλλίας: «Δεν κάνω ακόμα σχέδια - Έχουμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε συνέντευξη του στο ΤV Monaco μίλησε για την Γαλλία και την απογοητευτική της πορεία στο Eurobasket, την απουσία του από την διοργάνωση και την επιθυμία του να επιστρέψει πιο δυνατός στην Εθνική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ότι ήταν αναγκασμένος να δει από το σπίτι το Eurobasket: «Προφανώς ήταν δύσκολο να δω το τουρνουά από το σπίτι μου για πρώτη φορά. Ήταν απογοητευτικό. Δυστυχώς, έπρεπε να πάρω άδεια αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε όλοι απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα, δυστυχώς».

Για το αν αυτή η πορεία στο Eurobasket θα αποτελέσει μάθημα για το μέλλον: «Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο για αυτήν την ομάδα επειδή ήταν πολύ νέοι. Ήταν πραγματικά η πρώτη διοργάνωση για μερικούς στη FIBA, και θα μάθουν (από αυτό) και αυτό θα είναι χρήσιμο για εμάς στο μέλλον».

Για το αν θα είναι παρών στις επόμενες διοργανώσεις: «Δεν κάνω ακόμη σχέδια, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να συνεχίσω, αλλά αυτό είναι σε δύο χρόνια. Υπάρχουν ήδη παράθυρα ευκαιριών μπροστά».

Για τα «παράθυρα» των αγώνων: «Νομίζω ότι εμείς (οι παίκτες της EuroLeague και του NBA) θα ανατεθούμε μόνο για τα παράθυρα του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, όχι κατά τη διάρκεια της σεζόν (τον Νοέμβριο). Οπότε θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα προσπαθήσουμε να προκριθούμε, θα το πάμε βήμα βήμα».

Για την έλειψη εμπειρίας στην Εθνική ομάδα: «Αυτό το καλοκαίρι, υπήρχε ένα τόσο μεγάλο κενό (στον όμιλο) σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι. Είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι παίκτες. Αυτό μπορεί επίσης να είναι ένα δυνατό σημείο. Αλλά στη διαχείριση τουρνουά, για να κατανοήσεις πώς εξελίσσεται ένας καθοριστικός αγώνας, χρειάζεσαι εμπειρία».

Για τις δυνατότητες της ομάδας: «Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Το έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά. Άλλωστε, ένας διαγωνισμός καταλήγει σε πολύ λίγα. Η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας είναι πολύ λεπτή».