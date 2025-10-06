Elite League: Διέλυσε το Λαύριο με +22 ο Βίκος Ιωαννίνων

Πρεμιέρα με το δεξί για τον Βίκο, με την ομάδα των Ιωαννίνων να διαλύει το Λαύριο στην πρεμιέρα με 85-63. Φοβερή εμφάνιση του Άντερσον με 28 πόντους.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, οι Vikos Φalcons επικράτησαν του Λαυρίου Boderm με 85-63. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο (14-24), ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο του αγώνα και με ένα επί μέρους 49-22 σε δεύτερη και τρίτη περίοδο έφτασαν εύκολα στη νίκη.

Vikos Φalcons-Λαύριο Boderm 85-63

Διαιτητές: Μαρινάκης-Λιότσιος-Λιαρομμάτης (Τζαμάκου)

Δεκάλεπτα: 16-24, 45-39, 65-46, 85-63

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 9 (1), Γεωργίου 7 (1), Άντερσον 28 (2), Γράβας 5, Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 12 (1), Τσούκας 7, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 10 (1)

Λαύριο (Συμεωνίδης): Σάρρας, Άντερσον 5, Παναγιωτόπουλος 12, Στασινός 14 (4), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 6 (2), Γεώργας 5 (1), Τόλιας 2, Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 2, Ματαλιωτάκης 2, Μουτάφης