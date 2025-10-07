Eurocup: Απαιτητική έξοδος για τον Πανιώνιο κόντρα στην Ουλμ

Ο Πανιώνιος ταξιδεύει στην Γερμανία για να αντιμετωπίσει την Ουλμ για την 2η αγωνιστική του Eurocup, σε μια απαιτητική έξοδο για τους «κυανέρυθρους».

Για το 2/2 στο Eurocup ταξιδεύει στην Γερμανία ο Πανιώνιος. Ο «Ιστορικός» αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουλμ για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, με την ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς να στοχεύει να διπλασιάσει τις νίκες του, μετά το θετικό ξεκίνημα κόντρα στην Τσέμνιτζ.

Οι «κυανέρυθροι» δεν εμφάνισαν καλό πρόσωπο στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, με το Περιστέρι να κερδίζει εύκολα μέσα στην Γλυφάδα, την στιγμή που η ομάδα της Νέας Σμύρνης εμφανίστηκε κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια κόντρα στην Γερμανική ομάδα.

Από την αντίπερα όχθη η Ουλμ έχει εκκινήσει ιδανικά την σεζόν μετρώντας 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα μετρά το απόλυτο με 3/3 νίκες, ενώ με το δεξί ξεκίνησε και τις υποχρεώσεις της στο Eurocup κερδίζοντας εκτός έδρας την Τουρκ Τέλεκομ.